Dreambeach trae los DJs españoles de éxito y abre su cartel a grandes talentos

Dreambeach Villaricos ha anunciado la incorporación a su cartel de algunos de los DJs españoles de más éxito en el panorama musical para conformar, con vistas a su sexta edición un plantel artístico equilibrado entre figuras internacionales y talentos nacionales.

Así, se acaban de sumar al evento nombres con una larga trayectoria en la música electrónica de nuestro país como Uner: El DJ ilerdense, un genio del Techno, es uno de nuestros artistas más internacionales, así como Vicente One More Time, el veterano DJ madrileño es el buque insignia del Hardstyle made in Spain; Brian Cross, es un artista barcelonés que lleva 15 años de carrera pinchando en las mejores discotecas de España y Anna Tur, la deejay ibicenca, alma mater de la aclamada emisora electrónica Ibiza Global Radio, tiene un característico sonido House que evoca la esencia de los veranos en la isla blanca.

El festival almeriense desvela un nuevo avance de su cartel y en él también destaca la apuesta por brindar oportunidades a talentos emergentes de la música electrónica española. "La visión musical de Dreambeach consiste en combinar estrellas nacionales e internacionales, como Martin Garrix, Hardwell o Richie Hawtin, con artistas en ascenso que están pegando muy fuerte y a los que queremos ofrecer un trampolín de lanzamiento para su carreras", explica el director artístico, Gonçalo Miranda.

Hay artistas nacionales en alza que apuestan por Dreambeach 2018. Oto con un talento descomunal para el Drum & Bass, ha agitado enérgicamente la escena musical andaluza de este oscuro género junto a su colectivo, Kritikal Crew. Exium, ya veteranos son un dúo asturiano compuesto por Valentín Corujo y Héctor Sandoval que destaca tanto en el Techno minimal como en sonidos más suaves, como el Downtempo.

Orbe empezó en Algeciras con sólo 14 años y muy vinculado al Breakbeat, y ha evolucionado hacia un sonido más Techno a medida que ha madurado su proyecto discográfico, que lleva su nombre. Reeko es un asturiano que es la promesa más firme del Techno nacional. C-System nació en Granada y destaca su sonido oscuro y melódico, y la calidad de sus producciones y Raúl Pacheco es el DJ extremeño que es un icono en la escena underground de su comunidad.

Otros nombres nacionales invitados a la gran fiesta de verano son André Buljat (DJ residente en Pachá Barcelona), el virtuoso cordobés de Drum & Bass Kursiva; y el argentino, pero residente desde hace tiempo en la ciudad condal, Flug.

El festival almeriense que se celebra del 8 al 12 agosto incorpora a nombres consolidados (Uner, Vicente One More Time, Brian Cross, Anna Tur) y propone apuestas como Oto, Exium, Orbe, Reeko y C-System.

En su nuevo avance de artistas, el evento sigue sumando estrellas internacionales de la electrónica como The Martínez Brothers, Technasia, Patrick Topping, Vintage Culture y Rebekah Woo Media Music PR.

Con este avance de cartel, ya se conoce cerca del 75 por ciento de los DJs que estarán en la sexta edición de Dreambeach.

Entre la veintena de nombres revelados también figuran algunas estrellas internacionales. Entre todas ellas destacan The Martínez Brothers. Aunque tienen nombre español, su ADN es 100% neoyorquino.

Este dúo del Bronx ha definido durante años el estilo Circoloco del mítico club ibicenco DC-10 con su elegante sonido Deep y Tech House. Otros artistas foráneos de muchos quilates dados a conocer hoy son los británicos Patrick Topping, Skream y Rebekah; la alemana Paula Temple; el francés Technasia, que ofrecerá en Villaricos su única actuación del verano en modo live; y el fino sonido brasileño de Vintage Culture, a medio camino entre el EDM y el Deep House. La programación de Hardstyle sigue creciendo con altas pulsaciones llegadas de los Países Bajos: Mandy, desde Bélgica; y Tha Playa desde Holanda. Del país naranja también procede el technero Patrice Bäumel.

A falta de unos 5 meses para el esperado evento, aún hay entradas a la venta tanto en la web oficial del festival (www.dreambeach.es) como en oficinas de Correos y plataformas online como Entradas a tu alcance, El Corte Inglés, Ticketmaster, Ticketea y EntradasGO.

El abono completo tiene un importe de 70 euros, mientras que el precio del abono con acampada es de 92 euros.