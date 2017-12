Dreambeach eleva el listón para 2018 con la presencia de KSHMR y Alan Walker

Dreambeach Villaricos acaba de elevar varios peldaños el listón de calidad de su 6ª edición con un avance de cartel rebosante de sofisticación y sorpresas. Como regalo de Navidad para los dreamers, el festival ha confirmado un apabullante conjunto de artistas que incluye a KSHMR, Alan Walker, Sunnery James y Ryan Marciano, Tale of Us, Kings of the Rollers, Andy C y Kase.O, entre otros.

El reto que se ha marcado el equipo de Dreambeach para 2018 es iniciar su 'nueva era' renovando la capacidad para sorprender al público. La edición de 2018 contará con KSHMR, Californiano de ascendencia india. Es un habitual en los puestos de honor de las listas de superventas. En Dreambeach ofrecerá su única actuación en festivales de la península de todo 2018.

Alan Walker, un noruego-británico, uno de los nuevos estandartes de la electrónica europea, con los ecos aún vivos de su fulgurante éxito 'Faded', que copó las listas de éxitos de más de 10 países. Tras poner en órbita su carrera como DJ y productor, luego llegaron más éxitos como Alone, Sing me to sleep y The Spectre.

Sunnery James & Ryan Marciano son producto de la inagotable factoría holandesa. Este dúo tiene un sonido característico que combina House y ritmos tribales.

Tale of Us, la formación creada por Carmine Conte y Matteo Milleri en Milán en 2008 cumple una década de éxito, instalados en la cúspide del Techno como un dúo innovador cuya música deleita los sentidos.

El festival almeriense felicita la Navidad a sus miles de fans con un avance de artistas de primera fila mundial que refuerza su cartel EDM/Mainstream, Techno y Drum & Bass del año que viene. Kase.O, que se quedó a las puertas de llevarse el Grammy Latino hace unas semanas, agrega quilates al plantel de Hip-Hop, donde ya estaban confirmados Natos y Waor y SFDK

Agents of Time es un trío italiano de Techno, con un impredecible live en el que usan instrumentos analógicos y Rafaelle Attanasio es pianista, productor y DJ.