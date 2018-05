EI IEA reconoce a Chencho Arias y Carmen Pinteño por su trayectoria

El Pleno del Instituto de Estudios Almerienses (IEA) rindió ayer un homenaje a dos ilustres almerienses que han brillado en sus respectivas facetas profesionales y que han llevado el nombre de la provincia a los escenarios más destacados del mundo de la cultura y la diplomacia: Inocencio Arias y Carmen Pinteño.

El Salón de Plenos de la Diputación de Almería se quedó pequeño para acoger el esperado reconocimiento a dos almerienses que tal y como reconoce la normativa de honores y distinciones del IEA y como explicó el presidente de la Institución, Gabriel Amat "merecen ser distinguidas honoríficamente por su trayectoria profesional así como por la relación que han mantenido con el Instituto a lo largo de sus cerca de 40 años de historia".

Chencho Arias se mostró profundamente agradecido por el reconocimiento del IEA

La historiadora y crítica de arte, Carmen Fernández Capel, fue la encargada de leer la argumentación por la que el Instituto ha concedido la distinción a Carmen Pinteño. Durante su exposición, Fernández Capel, destacó la dificultad de resumir su trayectoria en pocos minutos. "Desde jovencita, fuiste educada en el mundo de los pinceles, exponías junto a los indalianos, pero tu pintura era diferente, tus pinceladas han convertido la poesía en arte y han marcado una trayectoria en tu vida que ha ido entre la leyenda y la fábula".

Con gran emoción, Carmen Pinteño agradeció un reconocimiento que aseguró "no se esperaba en absoluto. Hacer visible el pensamiento es difícil porque yo hace tiempo que aparqué la palabra para contar las cosas en imágenes. Cuando empecé en el IEA, las mujeres ya no éramos ni tontas ni bobas aunque éramos la generación de la inocencia. Tuvimos que aprender de todo porque la sociedad evolucionaba a un ritmo de vértigo, lo curioso es que sin esperar nada, divirtiéndome con la pintura y sin buscarlo, mi trabajo tuvo un hueco en la cultura que me ha aportado todo lo que soy".

Asimismo, Pinteño compartió sus inicios en el IEA. "Cuando me llamaron para formar parte del Instituto era la única mujer de un grupo de hombres del que aprendí mucho. Me hicieron ver que era posible tener un camino y marcarse una meta aunque al final aprendí que lo realmente importante no es la meta, sino el trayecto. El Instituto me ha enriquecido mucho y he podido ver cómo ha crecido este proyecto pero lo más importante es que ha hecho historia en la cultura de Almería. Tuve el inmenso honor de ser la primera vocal del Instituto. Gracias por este reconocimiento y por el legado invisible que ha dejado dentro de mí el Instituto de Estudios".

El periodista Diego Martínez fue el encargado de presentar al nuevo miembro de honor del IEA. Inocencio Arias es autor de gran número de artículos y publicaciones y ha sido testigo de eventos, nacionales e internacionales, de gran trascendencia debido a su larga y dilatada trayectoria política y diplomática. Durante su etapa en Naciones Unidas fue elegido presidente de la Asociación de Embajadores ante la ONU y presidente del Comité Mundial contra el Terrorismo. El fútbol ha sido otra de sus grandes pasiones lo que le llevó a ocupar el cargo de director general del Real Madrid.

El homenajeado, que recibió el Escudo de Honor de manos del presidente de la Diputación, mostró su "profundo agradecimiento" por la generosidad con la que el IEA le brinda este reconocimiento. "Gracias a todos. Es un acto muy emotivo si te sientes almeriense y yo me siento así. Siempre que puedo defiendo Almería por todo lo que es. En Almería hay más de 110 nacionalidades y estamos dando ejemplo a Europa entera de convivencia. Somos personas que no nos sentimos por encima de nadie, ni por debajo, solo queremos el respeto que profesamos por los demás".

Por su parte, Amat destacó el "honor" que supone entregar estas distinciones a "dos magníficas personas a las que la provincia de Almería tiene mucho que agradecer y con las que siempre estaremos en deuda".