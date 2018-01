El Ejido acoge el 23 de febrero 'La Velocidad del otoño' con Lola Herrera y Juanjo Artero

La programación cultural de Invierno de El Ejido vendrá cargada de buenas propuestas que incluirán espectáculos y obras que tocarán todos los géneros artísticos desde la música, el baile o el teatro. Y es que, una vez más, la concejalía de Cultura ha confeccionado un intenso y variado calendario de representaciones que arrancará a lo largo de este mes.

Una de las obras teatrales de mayor relevancia será la Velocidad del Otoño que, protagonizada por Lola Herrera y Juanjo Artero, podrá verse el 23 de febrero, a partir de la nueve y media de la noche en el Auditorio.

Dirigida por Magüi Mira, narra la particular vida de una anciana que vive enfrentada con sus hijos porque la quieren enviar a una residencia y quedarse con sus propiedades. Se trata de una obra mordaz, divertida y profundamente conmovedora acerca de la fragilidad y frugalidad de la vida.

La pieza cuenta la historia de Alejandra, una artista de 79 años de edad, se enfrenta a su familia por el lugar donde va a pasar el resto de los años que le quedan de vida. A su favor tiene su ingenio, su pasión por la vida y una barricada que ha creado en la puerta de su casa con suficientes cócteles molotov para hundir el bloque entero.

Pero sus hijos tienen su propia arma secreta: su hijo más joven, Cris, regresa después de 20 años de ausencia apareciendo a través de la ventana del segundo piso en el que vive Alejandra para convertirse en un mediador in extremis de la familia. Apenas pronuncia las palabras "Hola, mamá" cuando las bombas emocionales comienzan a explotar".

Lola Herrera señalaba que "a mí, particularmente, como soy vieja ya, me interesa muchísimo esta obra, porque no se habla nunca de lo que se va a hacer con los viejos actuales; antes la gente se moría a partir de los sesenta y no está programada esta vejez que hay ahora".

"Este texto es una buena llamada porque quien se siente en el patio de butacas tendrá padres, tendrá tíos, abuelos o estarán ya también en la pendiente de bajada", asegura. Como se recordará, la Junta de Gobierno Local aprobó recientemente el contrato artístico con la empresa Pentación S.A. Las entradas podrán adquirirse de forma anticipada en el área de Cultura, de ocho y media a dos y media de la tarde, a través de www.unientradas.es o bien el mismo día de la actuación.