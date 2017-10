El Ejido celebra el Festicómic con grandes autores durante el fin de semana

El Ejido recibe a los grandes autores, historiadores e ilustradores del mundo del tebeo en la que, hoy día, representa una de las citas de este tipo más importantes de cuantas se realizan en la provincia. El Festicómic 2017 se configura nuevamente como un foro excepcional para los amantes de este género con una intensa programación que, de forma ininterrumpida, se dilatará a lo largo de toda la jornada de hoy y mañana.

Esta llamativa fiesta del tebeo hará un recorrido por los distintos tipos existentes de cómic como el bélico, de aventuras, humorístico, fantástico, de terror o costumbrista. Y contará con la presencia de importantes autores, de reconocido prestigio nacional, como será el caso de Pedro Pérez, dibujante del Cómic Trizia y diseñador y animador de la película Tadeo Jones; Nacho Arranz; Fran Carmona y Santiago Girón y Manuel Vidal.

Se proyectarán filmes como 'El Niño y la Bestia' y 'Star Wars: Roge Once', el sábado; mientras que al día siguiente podrá verse 'Noe Piece Gold' y 'Ghost in the Sehell'. Destacarán los torneos de Pokémon JCC a cargo de Callejón 57 cómics, el Taller de Iniciación al dibujo de la mano de Tzz!, distintos torneos de videojuegos, concursos y firmas de libros. Se espera que haya una gran afluencia de público.