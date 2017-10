El Ejido reúne a los grandes del tebeo en una nueva edición del Festicómic

Ya está casi todo listo para que este fin de semana El Ejido reciba a los grandes autores, historiadores e ilustradores del mundo del tebeo en la que, hoy día, representa una de las citas de este tipo más importantes de cuantas se realizan en la provincia. El Festicómic 2017 se configura nuevamente como un foro excepcional para los amantes de este género con una intensa programación que, de forma ininterrumpida, se dilatará a lo largo de toda la jornada del 21 y 22 de octubre.

Esta llamativa fiesta del tebeo hará un recorrido por los distintos tipos existentes de cómic como el bélico, de aventuras, humorístico, fantástico, de terror o costumbrista. Y contará con la presencia de importantes autores, de reconocido prestigio nacional, como será el caso de Pedro Pérez, dibujante del Cómic Trizia y diseñador y animador de la película Tadeo Jones; Nacho Arranz, dibujante de Los campeones de Albión; Fran Carmona y Santiago Girón, autores de La Oveja Samurái; Manuel Vidal, de Invasores en la Escalera, entre otros muchos, pertenecientes a asociaciones como 'La Duna'.

Organizado por la Asociación Cultural DIABLO con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido y la Diputación de Almería, acogerá clases magistrales de la mano de los mejores autores del cómic. Habrá, también, charlas como Conozcamos a Pedro Pérez o Conozcamos a Nacho Arranz, además de la presentación de la nueva revista versión imposible La Duna. Se proyectarán filmes como El Niño y la Bestia y Star Wars: Roge Once, el sábado; mientras que al día siguiente podrá verse Noe Piece Gold y Ghost in the Sehell. Destacarán los torneos de Pokémon JCC a cargo de Callejón 57 cómics, el Taller de Iniciación al dibujo de la mano de Tzz!, distintos torneos de videojuegos, concursos y firmas de libros.

Esta actividad se encuentra incluida dentro de la programación del área de Juventud del Ayuntamiento de El Ejido prevista para el curso. En esta línea, la concejala de Cultura y Juventud del Ayuntamiento, Julia Ibáñez, explica que "desde el gobierno local continuamos apostando por las iniciativas que desarrollan los colectivos juveniles del municipio, ya que consideramos fundamental estimular su participación y darles protagonismo para que sean ellos los promotores de sus propios proyectos; siendo, en este caso, nuestro papel el de coordinar y asesorar".

Ibáñez ensalza "el excelente trabajo que desarrolla la Asociación 'DIABLO' a la hora de organizar el Festicómic como parte de la oferta de ocio alternativo para el disfrute no sólo de los seguidores de este género sino también, por qué no, de toda la familia". En la pasada edición, más de un millar de personas formaron parte de este gran evento juvenil que este año superar esta cifra.

Por su parte, Víctor Cara, el presidente de 'DIABLO', recuerda que "la asociación se encuentra ubicada en el municipio desde hace dos décadas, trabajando en la realización de cursos y de oferta lúdica y cultural para los más pequeños". De igual manera, ha incide en la gran evolución que ha experimentado el Festicómic a lo largo de las seis ediciones durante las que se viene desarrollando; gracias, en gran parte, al apoyo del gobierno local". Cara insiste en que "este evento se configura como una gran plataforma de promoción y como un oportunidad para acercar este tipo de narrativa al público de un modo diferente en el que poder aprender y participar de un modo directo".