Elisa Montés: "Los westerns me dieron popularidad y los llevo en el corazón"

Los aplausos no cesaron durante el acto de entrega del Premio ASFAAN (Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía) a la actriz granadina Elisa Montés. La homenajeada de 82 años se emocionó profundamente cuando subió al escenario del Teatro de Tabernas para recoger este galardón que fue entregado por la directora de Cinejoven y miembro de la ASFAAN, Loles Peña, el actor italiano Alberto Dell'Acqua y la actriz, Emma Ozores, hija de Montés.

"He tenido mis rachas hasta hacer poco a poco 112 películas de verdad, de las que los westerns los llevo en el corazón porque me han dado mucha popularidad en Italia. Gracias a eso hice muchas películas en Alemania, he recorrido un poco el mundo. Quizás se me reconoce más en España porque soy hermana de Emma Penella y Terele Pavéz, no han podido venir, tienen mucho trabajo. Hoy les quiero dedicar a mis tres hermanas este homenaje que se lo merecen ellas que han convivido conmigo toda la vida Emma, Terele y María Julia", dijo Montés.

Gran actuación de José Carlos Llinares a a guitarra que hizo bandas sonoras

El director del Festival, Juan Francisco Viruega destacó la importancia de este premio que reivindica el papel que desempeñaron grandes profesionales españoles en las co-producciones ítalo-españolas. "Muchas de estas películas se rodaron en Tabernas y exportaron el paisaje de nuestra provincia al resto del mundo. En las pantallas de cine deslumbraron los rostros de actores y actrices españolas que, como Elisa Montés, iniciaba su trayectoria profesional en uno de los momentos de mayor ebullición cinematográfica. Reconozco que se trata de uno de los premios de esta edición que me hace mayor ilusión", dijo Viruega.

El acto contó con la participación del guitarrista José Carlos Llinares, quien interpretó dos temas de las célebres bandas sonoras Once upon a time in the west (Ennio Morricone) y Brokeback Mountain (Gustavo Santaolalla). También interpretó el tema original Trémolo de luz y sombra. En el homenaje estuvieron presentes su hija Emma Ozores y el actor Alberto Dell'Acqua. "Ha dedicado su vida a este precioso y difícil oficio. Siempre ha actuado desde la sencillez. Una vez puse su nombre en internet y me di cuenta con los actores que había trabajado, sí hija, y con muchos otros más, me dijo", contó con admiración hacia su madre, Ozores.

"Después de muchísimos años he podido abrazar otra vez a Elisa Montés, una estrella, es un honor para mí poder estar aquí en la entrega de este premio", expresó Dell'Acqua. Almería Western Film Festival (AWFF) hizo entrega de este premio que reconoce la trayectoria de la actriz en más de setenta títulos, haciéndose célebre por numerosos westerns rodados en los años 60 y 70. Montés se reencuentra durante la séptima edición de AWFF con su público, recordando los abrazos y el cariño que recibía durante su estancia en la provincia en los rodajes en los que participó.

Elisa es nieta del célebre compositor valenciano Manuel Penella y hermana de las actrices Emma Penella y Terele Pávez. Su llegada al cine se produjo a mediados de los años cincuenta por casualidad.

Elisa se convirtió en una de las actrices más prolíficas en el cine español, trabajando a las órdenes de los directores Luis Lucia, Pedro Lazaga, José Luis Sáenz de Heredia o Mariano Ozores. Recibió los premios cinematográficos más importantes de la época: la Espiga a la Mejor actriz en la Seminci de Valladolid.