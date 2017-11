Encuentro de Big Bands infantiles en el segundo Festival de Jazz de Roquetas

El II Festival Internacional de Jazz de Roquetas de Mar continuará hoy a las 21:30 horas en el Teatro Auditorio con el Encuentro de Big Bands Infantiles y Juveniles en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Por el escenario pasaran la Dixieland Clasijazz, Al Swing y al Cabo, Big Band Clasijazz Latina, Big Band Swing & Funk. Además se contará con solistas de la talla de Mar Hernández (La Voz Kids), Sergio Núñez Sara Marcos, entre otros. Además participara la Marble Big Band de la comarca del mármol, la experimentada Big Bandarax entre Gádor y Alhama, la recién constituida Levantina Big Band, La Little Big Band del Clasijazz. Por su parte, el sábado, se llevará a cabo un taller de jazz para niños, jóvenes y no tan jóvenes a cargo de Pablo Mazuecos en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas. Este taller se impartirá de 10 a 13:30 horas y de 16:30 a 18 horas. Por la noche y como colofón al Festival tendrá lugar el concierto 'Stompin' in Joy' a cargo del grupo O Sister!, uno de los grupos más internacionales de España con invitados de la Dixieland Clasijazz. Un espectáculo único de música, canto y baile que hará retroceder al público a las primeras décadas del siglo XX, haciéndole disfrutar de uno de los géneros musicales más populares y exitosos de los años 30, el swing, que se puso de moda en Estados Unidos a finales de los años 20 y luego se extendió a Europa, convirtiéndose en símbolo de toda una ápoca. La prestigiosa compañía sevillana O Sister!, que desde sus orígenes homenajea al swing de las primeras décadas del siglo XX, trae a Roquetas este nuevo espectáculo 'Stompin' in joy' (literalmente, "zapateando de alegría") que deleitará al público con un amplio repertorio en el que se incluyen desde las típicas canciones de la edad de oro del swing hasta temas propios, compuestos por la propia compañía en 2016, siempre en ese estilo más cercano al jazz popular y bailable que les define.