El Festival de Música de Tecla celebra hoy un maratón musical a nivel mundial en torno a Enrique Granados

El Festival Internacional de Música de Tecla Española (FIMTE) se celebra este año en todo el mundo. El Festival ha organizado para hoy, lunes 9 de Octubre una Maratón mundial en homenaje a Enrique Granados en el 150 aniversario de su nacimiento en la que más de 100 músicos interpretan en un periodo de 24 horas La Integral para piano de Granados, esto es, más de 200 obras, en tres continentes -Australia, América y Europa- en transmisión en directo, en streaming por Youtube.

El fin de este evento es no solo celebrar este importante aniversario, sino además dar a conocer a un público amplio la totalidad de la obra para instrumentos de teclado de Enrique Granados, uno de los grandes fundadores de la Escuela Española para Piano.

La I Maratón Granados, coordinada por Luisa Morales, se retransmite desde las ciudades de Melbourne, Londres, Mojácar, Lleida, Bogotá, San José de Costa Rica, Vermillion-South Dakota, El Paso-Texas y Greensboro-North Carolina. El listado de instituciones participantes y sus coordinadores son importantes: Guildhall School en Londres con Barry Ife, National Music Museum en South Dakota con Susanne Skyrm, Universidad de los Andes de Bogotá con Mauricio Arias, Universidad de Costa Rica con Leonardo Geli, Universitat de Lleida con Màrius Bernardó, University of Melbourne con el Conservatory of Music con Michael Christoforidis, University of North Carolina en Greensboro con Andrew Willis, University of Texas en El Paso con Dena K. Jones y FIMTE en Almería con Luisa Morales.

Entre los sponsors y colaboradores se encuentran el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura, Trinity College de Londres, ESMUC de Barcelona, Conservatorios de Cervera y Lleida, ediciones Boileau e Iberpiano.