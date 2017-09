Francisco Soler Guevara presentó su libro 'Quejidos de amor' en la sede de Cajamar

El salón de actos del Centro Cultural de Cajamar acogió el pasado jueves la presentación del poemario Quejido de amor de Francisco Soler Guevara. El acto estuvo conducido por Antonio Lao, director de Diario de Almería y contó con la presencia de Emilio Torres, Director de Sucursales de Cajamar. Al autor lo presentó Diego Alonso Cánovas, profesor de la Universidad y compañero del autor.

Lao, que hizo una semblanza biográfica del autor, destacó que "estamos muy contentos de poder colaborar en esta presentación con mucho gusto. El Grupo Joly y Diario de Almería apuestan por la cultura. La presentación de un libro es siempre motivo de felicidad, ya que por un lado es una oportunidad de encontrarse con la cultura y por otro, encontrarse con los amigos".

Emilio Torres, director de Sucursales de Cajamar, recordó su etapa como alumno de Francisco Soler Guevara. "Septiembre del año 1979. Colegio de Los Llanos de La Cañada. Un colegio repleto de niños y niñas con muchas ilusiones, con ganas de aprender, compartir y sobre todo de jugar. En ese curso llega Don Francisco Soler y Doña Charo, que no podemos olvidarnos de ella. Sin duda, un binomio elevado a la máxima potencia".

"Don Francisco con botas camperas, sus pantalones de campana, su barba y su pelo poco domable nos quitó el miedo a enfrentarnos a los números, y no solo eso, sino que de alguna manera nos enseñó a amarlos. No he visto profesor que le ponga más pasión y eso se nota; la misma pasión que le pone ahora a sus libros y sus poemas. Paco y Charo cambiaron mucho nuestras vidas por su forma de enseñarnos, de educarnos y darnos ejemplo. En muchos casos, traspasaron los límites del colegio y se llegaron a meter en nuestras casas, entablando relaciones con padres y hermanos. Sus alumnos éramos sus niños y nos sentíamos protegidos. Siempre que necesitábamos un consejo allí estaba nuestro maestro".

Por su parte, El profesor de la Universidad de Almería Diego Alonso Cánovas subrayó que "Francisco Soler es un gran músico, ya que forma parte del Coro de Cámara Emilio Carrión. Últimamente se ha integrado en el colectivo Poetas del Sur de Almería donde viene recitando sus poemas en los denominados Velorios Poéticos". Finalmente, Francisco Soler leyó varios poemas del libro, que fueron intercalándose con la actuación del cuarteto vocal Anacrusa. El poeta y profesor Soler hizo una lectura de varios poemas centrados en el amor, su tierra, la amistad, donde tuvo un recuerdo a Manuel del Águila Ortega y la última parte estuvo dedicada a la lectura de dos poemas íntimos.

El primer poema dedicado al amor se titulaba Al filo de la tarde, para luego continuar con El alba de tus ojos. La segunda parte de la lectura la centró en su propia tierra y el mar. Recitó el poema premiado en un certamen en Garrucha que llevaba por título Donde muere el río de Antas. Luego leyó Sueño que sueño y un poema dedicado a Manuel del Águila.

Al final del acto, Soler leyó un poema corto y triste. "Lo escribí en un momento triste de mi vida. Se titula Dejadme una rendija para ver el mar". Al final del acto, un grupo de alumnos de Soler le hicieron entrega de unos ramos de flores y unos regalos.