Gran éxito de la gala de presentación del Coro Provincial de Almería en el Museo

El Museo de Almería acogió ayer la gala de presentación del Coro Provincial de Almería (COPA) que estuvo dirigido por Nieves Zurita. Esta actuación fue brillante y resultó un gran éxito, ya que hubo público que escuchó a los miembros del Coro de pie, ya que no quedó una butaca libre.

El Coro Provincial de Almería creado este mismo año tiene como objetivo agrupar las mejores voces de los distintos coros de la provincia y ademas tiene la ilusión de ser un referente lírico de calidad. La mayoría de sus miembros proceden del antiguo coro de la OCAL y de otras agrupaciones corales de Almería.

El COPA está compuesto por un coro de cámara, que actuó ayer en el Museo y un coro sinfónico. El Coro de Cámara, más selecto y minoritario y el Coro Sinfónico, más numeroso, para abarcar obras que precisan de una mayor masa coral. Se han constituido en Asociación Cultural sin animo de lucro, y para poder mantenerse necesitan contar con socios, tanto coralistas como no coralistas, para contribuir al fomento de la música coral en la provincia.

El Coro estuvo formado por Cristina Góngora, María del Mar Góngora, Isabel Garrido, Gloria González, María del Mar Salvador Casas, María Teresa, Rocío Correa y Rebeca Bolívar, sopranos. En contraltos participaron Irene Zurita García, Isabel Casanova, Paula Brea, Cristina Murcia Parra, María Castilla y María del Carmen Hernández. Como tenores, Antonio Manuel García, Pablo Iglesias, Francisco Javier Caballero, José Manuel Jiménez, Jesús Martín Salmerón y Miguel García. Como Bajos, Julio Carasa, Ramiro Gasco, Eduardo Rodríguez y José María González.

La primera parte de la actuación denominada Cielo estuvo compuesto por un repertorio sacro, concretamente Ave Verum Corpus de William Byrd, A Hymn to the Virgin de Benjamin Britten, Beatus quorum via de C.V. Stanford, Alleluia de Ernani Aguiar y Angelus Domini de Franz Biel.

La segunda parte denominada Tierra estuvo formada por piezas populares. Interpretaron Chili con carne de Anders Edenroth, Jubiabá de A. Pinto Fonseca, Si San Pedro se muriera de Alberto Grau con arreglo de Alfred Cañamero, El Turututu de M. A. Calcaño y Verde mar de navegar con arreglo de Capiba.