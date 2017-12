Gran asistencia a los conciertos del fin del trimestre en la Escuela de El Parador

La Escuela Municipal de Música de Roquetas ha celebrado los conciertos fin de trimestre de los Alumnos que han resultado todo un éxito de asistencia de público. El concierto de Agrupaciones orquestales resultó un gran éxito.

Actuaron la Orquestas de Guitarras que interpretaron Granada de A. Lara y Nuestra Navidad con arreglos de Miguel Ángel García, con la participación del coro infantil. Seguidamente el Coro Infantil hizo Venid pastorcillos. Luego actuó la Orquesta ORFF que hicieron Tribu de E. Sejourne y Canon de J. Pachelbel.

La Orquesta Infantil de Cuerda interpretó The Italian trumpeter El Chiquirritín y Rodolfo el Reno. La Brass Band hizo Zorro's Theme de J. Horner, La vida es bella de N. Piovani y Cascabeles de Noel con arreglos de L. Ayala.

La Orquesta de Flautas interpretó Duke's Place de D. Ellington y Snow Bells de L. Searle. La Orquesta de Clarinetes hizo Madrigal de J. Rae, Blockuster de J. Rae y Enter the King de J. Rae.

Por otra parte, la Escuela Municipal de Música de Roquetas de Mar acogió una Audición de Alumnos en la que participaron varias formaciones. El dúo de Flautas formado por Johanna Von Papp y Sara Sánchez interpretó Air de H. Purcell. El dúo de flauta y piano formado por María Garzón y Lucía de las Heras hicieron O come, all ye faithul.

El dúo de violín y piano formado por Lucía Benjumeda e Isabel Roldán hicieron Hijo de la Luna y El dúo de flauta y piano formado por Esperanza Salas y Laura Verdegay interpretaron Angels we have Heard no high y Diego Frutos y María Ruiz en un concierto de piano a cuatro manos hicieron The wáter is wide, tradicional de R.D. Vandall.

El trío de trompetas formado por Mar Martínez, Macarena Molina y Antonio Valverde hicieron Jungle Bells. El dúo de guitarra y bajo eléctrico formado por David Valverde y Pablo Valverde hizo Imagine de John Lennon. El dúo de guitarras formado por Carmen Castaño y María Rubio hizo Malagueña de J.M. Mourat.

África Guerrero y Lucía Kijpers interpretaron a guitarra el tema A mi madre de O. Rosati. El grupo de clarinetes con Adrián Sánchez Fernández de solista hicieron Concierto nº 1 de Stamitz y finalmente el cuarteto de violines formado por Antonio Von Papp, Mariam Boussouf, Sergio Galindo y Alejandro Torrente interpretaron Concierto nº 1 de Telemann.

Los conciertos resultaron todo un éxito ya que hubo una gran asistencia de público al salón de actos de la Escuela de Música. Destacar la actuación de alumnos de muy corta edad que tocan el violín o la guitarra y que siempre muestran su ilusión de cara al mañana.