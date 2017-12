Grupo Cosentino lanza un calendario con fotos de las canteras por la noche

El grupo Cosentino presentó ayer en el Museo de Arte Doña Pakyta el calendario Canteras de las estrellas que reúne el trabajo fotográfico de Carlos de Paz y Francisco Villegas. El diseño de este calendario que ya ha sido entregado a los 4.000 trabajadores del Grupo Cosentino ha sido realizado por Eduardo Santillana.

En el acto de presentación intervinieron Santiago Alfonso, director de Marketing de la multinacional Cosentino, Francisco Villegas, fotógrafo y Carlos de Paz, fotógrafo. Se explicó como surgió el proyecto y cual ha sido su desarrollo. Para ello se proyectó un vídeo de tres minutos sobre la realización de las fotografías que se incluyen en el calendario.

También se contó con la presencia de Carlos Sánchez, concejal del área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y de Juan Manuel Martín, director de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y director del Museo de Arte de Almería. Tras el acto, se entregó a cada uno de los asistentes un ejemplar del calendario.

Santiago Alfonso, director de Marketing de la multinacional Cosentino se mostró encantado de haber contribuido a hacer realidad el sueño de dos grandes artistas como Carlos de Paz y Francisco Villegas.

"Hace diez meses nos presentaron el proyecto Canteras de las estrellas y nos sedujo bastante la idea de poder visualizar unas imágenes nunca vistas de las canteras de Macael. Se han fotografiado las canteras desde el cielo, desde distintos enclaves, pero nunca se había hecho por la noche".

"Este trabajo se ha hecho durante muchas noches y madrugadas de los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Tiene mucho mérito esos fines de semana que han dedicado a captar con sus cámaras la belleza de las canteras de Macael", dijo.

En este sentido, Santiago Alfonso anunció que aparte del calendario hay más fotografías en este proyecto y se quiere pasearlo por España y por el mundo. "Los 4.000 empleados del Grupo Cosentino ya tienen su calendario y realmente nos han felicitado". El fotógrafo Carlos de Paz comentó como surgió la idea de llevar a cabo este proyecto de fotografiar las canteras durante la noche. "Hemos repartido el trabajo entre Francisco Villegas y yo. Hemos descubierto unos espacios naturales con una sonoridad increíble. Hemos disfrutado mucho haciendo estas fotografías".

Francisco Villegas, traumatólogo y fotógrafo, explicaba que "me he centrado en la parte más técnica porque la parte artística ha corrido a cargo de Carlos de Paz. Yo he sido un colaborador suyo en este proyecto".