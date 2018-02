El IEA lanza un libro con la vida de la soprano almeriense Fidela Campiña

El Instituto de Estudios Almerienses acaba de publicar la obra Fidela Campiña. Una diva para la eternidad escrito por Juan Torreblanca Martínez, fallecido hace dos años. La obra se compone de tres partes y un epílogo. La primera parte está centrada en la vida de Fidela Campiña, donde se cuentan sus primeros años en Tíjola y su vida privada, aparte de sus grandes estrenos en la ópera. En la segunda parte se habla de su voz y en la tercera de su repertorio y discografía.

Torreblanca en la introducción narraba como llegó a Fidela Campiña a través de Gonzalo Pozo Oller, Julio Guiard Ruiz y Juan Jiménez Salas, todos miembros de la Asociación Histórico Cultural de Tíjola. "Cuanto más datos obtengo sobre su historia de vida y sobre su trayectoria artística, más me sorprende la escasa memoria que de ella ha quedado en Tíjola y en Almería, y todo ello a pesar de notables iniciativas como la de Julio Guiard, la edición del disco Las Golondrinas por el IEA con una genial presentación de Manuel del Águila".

Cantante versátil, brilló en la ópera aunque se adaptaba a todos los géneros y estilos

"El objetivo del libro no es solo rendir homenaje a Fidela Campiña, sino algo más importante, el profundizar en el reconocimiento de esta genial artista y en definitiva, el crear opinión sobre tan singular e ilustre personaje, ya que es la más insigne cantante de ópera que Almería haya dado al mundo y una de las voces más polivalentes del siglo XX. Fidela Campiña marcó toda una época y es un personaje clave en la historia de la música y de la lírica universal. Una persona que dio gloria con su arte por casi todo el mundo a su lugar de origen" explicaba Torreblanca.

Fidela Campiña nace en Tíjola el 28 de enero de 1894. Sus padres eran naturales de Lúcar. Con cuatro años se traslada con toda su familia a Madrid. En 1900, Fidela Campiña se encuentra matriculada en el Conservatorio de Madrid. Según Juan Torreblanca, "la historia de vida de Fidela debió ser emocionante y digna de ser novelada y llevarse al cine. Una vida en la que su pasión por la música y el arte se confunden con la realidad. El teatro, donde ejerce de diva y su propia vida es un mismo y único escenario".

"A su innegable atractivo físico se sumaba su calidad como artista extraordinaria dotada de un talento dramático fuera de lo común. Adorada por sus seguidores, sus actuaciones la colocaron en un lugar preferente en el competitivo mundo de las 'prime donne'", apunta Torreblanca en su obra.

En este interesante libro publicado por el IEA, se da cuenta que Fidela y sus padres siempre tuvieron una gran vinculación con Tíjola, y lo demuestra el hecho de que cantase a la patrona de su pueblo, dedicándole sus primicias artísticas en agosto de 1913. De las aulas del Conservatorio pasó al Teatro Real, siendo el nacimiento de una diva.

"La artista no concedió nunca una entrevista , pues no mantenía buenas relaciones con los periodistas. Ser una diva en su tiempo no debió ser nada fácil. Su vida tuvo que estar llena de duro trabajo. Su prodigiosa voz y su gran talento dramático y el alma que ponía en todo lo que cantaba le auguraban prometedoras sueños. Y sin embargo a pesar de su talento su vida debió ser complicada, condicionada por un fuerte e intenso trabajo y un alto nivel de exigencia, disciplina y compromiso con la música y con su profesión".

El 28 de diciembre de 1983 muere Fidela Campiña con 89 años en Buenos Aires. Fue incinerada y sus cenizas estuvieron depositadas en una especie de altar en la Casa de Guichandut, tercer marido de Fidela, hasta que este falleció en 1990. Reposan juntos en el cementerio de Chicarita.

En enero del año próximo se cumplirán 125 años de su nacimiento. Sin duda, será una fecha importante para recordar su figura, para que se conozca mucho más en Almería y para rescatar su rico legado musical, una auténtica joya.