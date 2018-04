El IES Nicolás Salmerón inaugura esta mañana un mural dedicado al político en el 181 aniversario de su nacimiento

La delegada territorial de Educación, Francisca Fernández, inaugura hoy martes a las 12 horas, las I Jornadas Nicolás Salmerón y Alonso. Estas jornadas, que se enmarcan dentro del aniversario del nacimiento de Salmerón, se van a desarrollar durante los días 10 al 13 de abril en el centro. Hoy a las doce hora se inaugura un mural cerámico y la exposición de documentación en torno al político almeriense. A las 12:15 horas, será la apertura del acto en el salón de actos con la entrega del premio por parte del alcalde de Alhama, Cristóbal Rodríguez López al ganador del concurso de mural cerámico, Carlos López Bernabéu.

A las 12:30 horas tendrá lugar la conferencia La fuerza de un compromiso. Nicolás Salmerón y Alonso (1837-1908 a cargo de María del Carmen Amate. A las 13:45 horas, lectura de poemas a cargo de José Tuvilla, Pilar Quirosa y Concha Castro. El acto será presentado por Vicenta Fernández , que estará acompañada al piano por María Ángeles Castaño. Mañana, miércoles, 11 de abril tendrá lugar una gymkana urbana Descubriendo el Parque Nicolás Salmerón a cargo del alumnado de 4º ESO en colaboración con el alumnado de la UAL del Máster de Secundaria.

El jueves, 12 de abril a las 9:15 horas tendrá lugar la representación teatral Nicolás Salmerón: The life of a President of the First Spanish Republic dirigida por la profesora Laudelina Callejón, basado en el cómic realizado por María del Carmen Amate y J.M. Beltrán. A las 11:45 horas, habrá una charla taller a cargo de Vicenta Fernández titulada Lorca y su relación con Almería. Una voz que silenció la guerra.

Finalmente, el viernes, 13 de abril, a las 8:30 horas se llevará a cabo una excursión guiada a Alhama de Almería con una visita al patrimonio histórico-artístico de Alhama de Almería y una ruta senderista Alhama-Almería. Con este acto acabarán las Jornadas.