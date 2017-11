Catorce trabajos compiten en el 'III Concurso de Cortometrajes Postales' que organiza Correos y FICAL

Catorce trabajos competirán en el III Concurso de Cortometrajes Postales de Correos que se enmarca dentro del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL). La compañía postal y de paquetería ha logrado la participación de un total de 37 cortometrajes en esta tercera edición de un concurso que nació con motivo del tercer centenario de su fundación y que este año se une a FICAL. Almería estará representada a través de los trabajos de cuatro directores: Jesús Herrera, Pol Andreu, José Luis Estévez y Luis Francisco Pérez

Los trabajos finalistas son Pienso de Juan Trueba, Ayúdame Braulio de Octavio Lasheras Ruiz, Futuro de Pablo Vara, Quiero que conozcas a Julián de José L. Estévez; El Origen del Oficio de Pablo Cueva Junghanns, BOB, the imaginary friend de Jorge Turell Yarur, Rosa los domingos de Jesús Herrera, Noviembre, 1998 de Alba Pino, Casa vacía de Inés Sánchez González, Mi marciano favorito de Telmo Basterretxea, Remitente de Brais Gómez Salvador y Lara Alonso Vázquez, Ya no me necesitas de Irene G. Segovia, Postales desde el desierto de Luis Francisco Pérez y Código Postal 02017 DC de Pol Andreu Sansano.

Los cortometrajes seleccionados tienen una duración mínima de tres minutos y medio y máxima de cinco y potencian la imagen y los valores de Correos a través de la comunicación e innovación, además de los valores de cercanía, humanidad, eficacia, calidad, seguridad, etc.