J.J. García Rodríguez dará a conocer su libro 'Flor de almadraba' el martes en Almería

Será a las 19:30 horas del martes, día 17 de octubre, cuando el poeta almeriense Juan José (J.J.) García Rodríguez presente en sociedad a su primera criatura poética editada hasta el momento, Flor de almadraba, en la Biblioteca Pública Villaespesa.

Pero para la ocasión no estará solo, pues contará con la presencia de la profesora de Lengua y Literatura María del Mar Arenas, quien presentará esta nueva obra editorial desde una perspectiva más técnica, así como con otro poeta, el también almeriense Germán Guirado, que se encargará de introducirlos a ambos y poner la nota más lírica de la presentación.

J.J. García Rodríguez escribe poesía desde que tenía 18 años y, aunque desde entonces no ha parado de hacerlo, no ha sido hasta ahora cuando se ha decidido a publicar un libro, una idea que le venía rondando la cabeza desde hace algún tiempo y que se vio precipitada durante su convalecencia de un accidente de tráfico en 2015 que le obligó a estar un tiempo con su brazo derecho -el ejecutor de versos- en cabestrillo.

La necesidad de liberar dicho brazo hizo que esos versos surgieran desde la cabeza y el centro del pecho y descendieran simbólicamente hasta la mano con la que empezó a esbozar los poemas que empezaban a gestarse y recuperaban poco a poco la movilidad perdida.

El título del poemario procede del lugar donde realizaba sus paseos convalecientes: el parque de Las Almadrabillas y el cargadero de mineral conocido como Cable Inglés. Pensar en la antigua almadraba que en esa zona de la capital existía le llevó desde un principio a Flor de almadraba, que es también el título de uno de los poemas del libro.

"No significaba nada para nadie, ni para mí, a primera vista, pero me pareció un buen título no sólo para el poema sino que además podía darme juego y libertad para empezar a crear", justifica el poeta.

Se da la circunstancia de que una vez que ya tenía escritos los poemas que integran el libro, descubrió que la imagen que forman los barcos con sus redes cuando salen a pescar con esta técnica de captura del atún, si es vista desde el cielo, forma una figura con forma de flor, algo que rubricó la idoneidad de su título.

Impulso creativo La escritura se prolongó durante un año, como práctica sanadora y ejercicio creativo.