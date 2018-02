Javi Parra ironiza sobre la Guerra Civil en 'La verdadera historia de FF'

Con un Teatro Apolo repleto, el almeriense Javi Parra, que ha hecho su carrera y perfeccionado sus dotes de actor en Granada y Málaga, fue el jueves profeta en su tierra con la obra La verdadera historia de FF, que protagoniza en solitario, dando vida a una quincena de personajes. Casi todos ellos obsesionados con el dolor de España, provocado por la fratricida Guerra Civil.

"Nadie ha hecho nada nunca sobre este tema, ¿no? Hoy que ha venido a verme mi madre no me ha dado tiempo a vestirme". Así, entre la realidad y la ficción, daba la bienvenida Javi Parra al público. Una introducción cargada de ironía en unos tiempos en los que es difícil pronunciar frase alguna "sin ofender a algún colectivo" y donde no faltó un guiño a Antonio Fraguas Forges.

Un prólogo que sirvió para deslizar a los asistentes a una cantina mexicana donde el sufrido camarero y mesero Ignacio Jurado Martínez lidia con los clientes españoles, los que ya estaban allí antes de la guerra y los que llegaron después, soportando sus interminables discusiones que eran calcadas día tras día, llegando a hartarse tanto que cree, iluso, que asesinar a Franco va a cambiar las cosas.

A partir de los textos La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco y Crímenes ejemplares de Max Aub se desarrolla una obra en la que tras viajar a España, hacerse amigo y emborrachar a un cónsul norteamericano y culminar su atentado suplantándole en un desfile, descubrirá a la vuelta a su cafetería que eso, como era de esperar, no apacigua los eternos enfrentamientos.