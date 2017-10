El Jazzbegote acaba esta noche con la actuación de Swing Machine Orchestra

La agrupación musical Swing Machine Orchestra serán los encargados de poner el broche final al 11º edición del Festival Jazzbegote de Carboneras, que se celebra desde el pasado mes de Septiembre y donde han actuado agrupaciones representativas de este género musical como Très Bien, Leadro Perpiñán Jazztet, Diego Cruz Quartet, entre otros.

Swing Machine Orchestra es la primera orquesta de cuerdas swing. Una propuesta única, genuina y alocada con 12 músicos en escena para bailar al ritmo frenético de los años 30.

La orquesta interpreta arreglos standars de las grandes formaciones de Glenn Miller, Benny Goodman o Louis Prima, tales como Sing Sing, Days of Wines and Roses, In the Mood, versiones swing de clásicos como el Doble Concierto para violín de J.S. Bach, ragtime de Scott Joplin y diferentes arreglos compuestos a medida para esta orquesta única en Europa.

La formación madrileña formada por Suso Moreno, Ernesto Galván, Raúl Márquez, Aldo Aguirre, Silvia Carvajal, Lourdes Rosales, Carmen Méndez, Marta Morera, José Inés Guerrero, Gerardo Ramos, José Antonio Lloriente, José Manuel Torrego, está compuesta por 2 violines primeros, 2 segundos, 2 violas, 2 chelos y sección base formada por contrabajo, guitarra y batería.

Se trata de una idea original de los violinistas Suso Moreno y Raúl Márquez. "Paseado el Swing" es el último espectáculo de la orquesta ha presentado, una propuesta diferente con la que esta formación se acerca al público para crear una gran pista de baile y moverse al ritmo trepidante del swing de los años 30.

Con esta agrupación, Carboneras pone fin a una nueva edición del Festival Jazzbegote, evento que ha logrado consolidarse como evento musical de referencia en toda la provincia.

La actuación de Swing Machine Orchestra tendrá lugar hoy sábado 28 de octubre a las 21 horas en la Casa de la Música.