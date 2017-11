Jesús Herrera dirige a Gloria Blanco en el rodaje de 'Rosas los domingos'

Jesús Herrera acaba de rodar el cortometraje Rosas los domingos que ha producido PepesFilms. Se grabo durante los días 21 y 22 de octubre en Almería.

El corto cuenta como Rosa no espera tener noticias de un hombre al que conoció hace muchos años y al que ya casi no recuerda. Pero el verdadero amor no tiene fecha de caducidad.

La dirección ha corrido a cargo de Jesús Herrera, con guión de Pepe Jiménez. Pepe Rodríguez ha sido el director de fotografía y Pepe Jiménez se ha encargado del sonido. La iluminación es de Raúl Navarro y la foto fija y Making of de Daniel Ortega. La ayudante de Producción ha sido Marina Jiménez. La banda sonora original es del músico y compositor almeriense Ramón García.

En lo que respecta al reparto han participado Gloria Blanco (Rosa), Merche Murcia (Paqui - Cartera), Alba Sanz (Carla), Marina Jiménez - Olmo Blanco (pareja en el parque); Germán: Pepe Jiménez y Ángeles Hoyo (Rosa joven).

Jesús Herrera nació en Granada en 1965 y reside en Almería desde hace unos años donde desarrolla su labor teatral y como cuentacuentos. Comenzó en el mundo del teatro con la Compañía Candilejas y formó el dúo cómico ABSUR-2 con Santi Rodríguez a principios de los años 90. Posteriormente formó parte de Teatro del Sur participando en los montajes Anfitrión y El último Dios, dirigidas por Francisco Ortuño con Emilio Gutiérrez Caba y Paca Gabaldón, obras con las que recorrió todo el país.

Ya en Almería participa en Exabrupto teatro y Basur y funda su propia compañía Carreño y Herrera eseele. Ha dirigido varios montajes para el Grupo de Teatro de la Universidad de Almería y el Grupo la Secuela.

Goza de una amplia experiencia en el campo de la animación infantil y social como cuentacuentos (en distintas Bibliotecas, Centros Escolares, y otros espacios escénicos en Andalucía) y como director del Grupo Jarapa de la Delegación de la ONCE de Almería.

Ha realizado diversos montajes basados en lecturas dramatizadas y ha participado en programas, series y spots televisivos. En cine ha protagonizado los cortos Extraños (2003) y La llamada (2004) de David del Águila. Éste último estuvo coprotagonizado con el actor Germán Cobos.