Jesús Muñoz presenta 'Almería para niños. Naturaleza' hoy en LaOficina

El escritor Jesús Muñoz presenta hoy jueves 9 de noviembre a las 20 horas en la Asociación Cultural LaOficina su libro Almería para Niños. Naturaleza. Editado por Círculo Rojo, el libro llega después de Almería para niños y Almería para niños. Historia.

"Con este nuevo libro se cierra esta trilogía. Ahora quiero dedicarme a escribir otras cosas, porque además me lo pide el cuerpo", subraya Muñoz, el cual explica que "el libro trata sobre la naturaleza, los espacios naturales, la flora y la fauna. Es un libro pensado para niños y en muchos colegios se ha utilizado como material de apoyo".

Jesús Muñoz sostiene que "escribir un libro para niños conlleva conjugar lo que es la ilustración con el texto y luego aparte el lenguaje que es igual de rico que si fuese para un adulto. No es un lenguaje técnico, pero es un libro divulgativo, que tiene que enseñar cosas al niño, porque no se trata de un cuento. La idea es enseñar naturaleza, geografía, flora y fauna".

Las ilustraciones de la obra han sido realizadas por Fernando Cuevas, un ilustrador de Madrid. Muñoz en el libro ha incluido una página para colorear. "En los libros había incluido al principio algunos bocetos y todos los niños me decían si podían colorear esos bocetos. Viendo eso me di cuenta que el colorear las siluetas de los animales era importante. Por eso he incluido ahora esa página para colorear", sostiene.

Jesús Muñoz narra que "al principio quise hacer un libro divulgativo sobre Almería y ahí surgió el primero de la trilogía. Hasta ese momento yo había escrito otras cosas como relatos de terror. En ese tiempo acababa de ser padre y me surgió la idea de hacer ese libro divulgativo. Ese libro ha sido fenomenal por lo que me propuse ampliar determinados temas para que los niños aprendieran. Y pensé hacer un libro sobre historia y otro sobre naturaleza".

Tras esta etapa centrada en esta trilogía, Jesús Muñoz ahora esta centrado en un estudio histórico sobre la evolución de la provincia de Almería y también trabaja en un guión de un cómic.

Jesús Muñoz nació en Almería en 1981. Escritor almeriense que trata de dar rienda suelta mediante las letras a una desbordante imaginación. El terror y la historia son sus grandes pasiones aunque también deja lugar para otros géneros como la ciencia ficción, la ucronía o incluso la fantasía, conjugando habitualmente varios de ellos en sus textos. Su espíritu inquieto e inconformista le ha llevado desde hace más de una década al campo de la opinión participando en diferentes medios escritos y digitales como articulista, principalmente tratando temas locales y regionales de diferente índole.

En su haber cuenta con varios relatos de terror entre los cuales destaca Pesadilla, seleccionado finalista del 1º concurso de relatos de terror Círculo Rojo y publicado en la antología Déjame Salir de la editorial homónima; Nunca juegues con extraños, donde novela la historia del crimen del cual surgió el mito del hombre del saco para la antología Almería, autores del crimen de la Editorial Círculo Rojo.

Es autor de Santa Madre de Dios para la antología 32 motivos para no dormir de la Editorial Círculo Rojo y por último el microrrelato Pasión que fue seleccionado para la segunda antología en homenaje de Poe de la editorial Art Gerust.