José Antonio Santano presentó su libro 'Lunas de oriente' en Almería

Alfonso Berlanga: "El silencio es el leitmotiv de la obra de Santano'

"El libro es una obra ya de plena madurez del poeta. He analizado toda su producción, y tengo que decir, que esta obra encierra una belleza casi apocalíptica. ¡Qué lejos estamos de Oriente y que cerca nos lo pone en este libro José Antonio Santano!". "La obra en sí es una edición bilingüe en árabe y castellano lo cual le presta otra dimensión, puesto que no es normal que haya libros escritos en España en estas dos lenguas. El libro está ordenado en nueve poemas y un epílogo, tiene una estructura envolvente y es que el libro empieza y termina igual", dijo Berlanga. "Pero, el libro es algo más, lo comparo con una obra sinfónica, donde hay una obertura y luego un desarrollo de esa obertura con una serie de motivos. El silencio es el leitmotiv de toda la producción de Santano. Es la semántica de su obra. Yo no he encontrado en ninguna otra producción tantos matices del silencio como he encontrado en la obra de Santano" dijo, al tiempo que subrayó la importancia del heptasílabo. "No he conocido ningún poeta que maneje el heptasílabo como lo hace Santano", concluyó.