José Sorroche recibe el 'Morato de oro' en una noche histórica

El flamenco almeriense se reunió el viernes alrededor de la figura de José Sorroche, que recibió el Gran Morato de Oro de la Peña El Morato. El Ayuntamiento de Almería se sumó a este reconocimiento, y el concejal de Cultura, Carlos Sánchez, le entregó una Metopa, a la vez que destacó que "José Sorroche es uno de los grandes del flamenco almeriense. Felicidades al artista y a una peña con la solera de El Morato". Esta frase la desarrolló asegurando que "de todos es conocida su maestría con los cantes y palos de Levante, de nuestra tierra, y también en soleás, malagueñas, peteneras o el fandango. Cantes nobles, como José".

La presidenta de la Peña El Morato, Lola de Quero, fue la encargada de anunciar el Gran Morato de Oro y enumerar algunos de los valores artísticos de este gran cantaor, que se subió a los escenarios con 14 años, y no ha parado de mostrar su arte en festivales y peñas flamencas de toda España y Europa. Además, tiene una amplia discografía, entre ellos El cante de José Sorroche, que alcanzó el premio de la Cátedra de Jerez. También tuvo su incursión en el cine junto a Manolo Escobar en Me has hecho perder el juicio.

Dentro de su amplio bagaje, cabe destacar su presencia en los Encuentros Flamencos de 1982 en el Auditorio Manuel de Falla de Granada; su participación en 1988 en el disco Cantes de Almería en Los Aljibes; y la grabación de su Cante por Tarantos con la guitarra del Niño de las Cuevas en 1990 para la película 'Contra el viento', protagonizada por Antonio Banderas.

El homenajeado, José Sorroche, dio las gracias "por este bonito homenaje y estar aquí todo el mundo flamenco" y dijo que el relevo está garantizado, pues "hoy en día el flamenco en Almería está muy bien". Ahora llega en julio el Festival de Flamenco de Almería con un gran cartel.