Juan José García presenta su libro 'Flor de Almadraba' en la Biblioteca de Roquetas

El poeta almeriense Juan José (J.J.) García Rodríguez presenta hoy jueves a las 20 horas su libro Flor de almadraba, en la Biblioteca Municipal de Roquetas de Mar.

J.J. García Rodríguez escribe poesía desde que tenía 18 años y, aunque desde entonces no ha parado de hacerlo, no ha sido hasta ahora cuando se ha decidido a publicar un libro, una idea que le venía rondando la cabeza desde hace algún tiempo y que se vio precipitada durante su convalecencia de un accidente de tráfico en 2015 que le obligó a estar un tiempo con su brazo derecho -el ejecutor de versos- en cabestrillo.

La necesidad de liberar dicho brazo hizo que esos versos surgieran desde la cabeza y el centro del pecho y descendieran simbólicamente hasta la mano con la que empezó a esbozar los poemas que empezaban a gestarse y recuperaban poco a poco la movilidad perdida.

El título del poemario procede del lugar donde realizaba sus paseos convalecientes: el parque de Las Almadrabillas y el Cable Inglés. Pensar en la antigua almadraba que en esa zona de la capital existía le llevó desde un principio a Flor de almadraba.

"No significaba nada para nadie, ni para mí, a primera vista, pero me pareció un buen título no sólo para el poema sino que además podía darme juego y libertad para empezar a crear".