El rock de Lichis hace vibrar al público en el concierto 'Palabra de músico' en el Apolo

Lichis vuela cada vez más libre, una vez que se ha ido quitando el lastre que acumulaba de su anterior formación, que no la primera, La Cabra Mecánica. "Me había convertido en un gag. Cuando hay una interferencia entre el emisor y el receptor tienes que cambiarlo porque yo con mis canciones busco comunicarme, no como un ejercicio masturbatorio, ni para hacer pensar, que es algo muy egocéntrico por parte de los artistas, yo busco que alguien sienta con las canciones".

Así explicaba el autor madrileño su nueva fase creativa en la que, desde hace cuatro años, explota su querencia por el rock americano, ese que bebe originariamente del blues y del country. Este es uno de los encantos de 'Palabra de Músico', que el viernes vivió una nueva cita en el Teatro Apolo.

En la entrevista, comandada por Alfredo Casas, Lichis aseguró que "en la música no hay clase media y La Cabra era un grupo más conocido que de éxito. Llegó un momento en el que la gente que venía a los conciertos la mitad se decepcionaba porque no todo era como las dos canciones que conocía (La Lista de la Compra, por ejemplo) y la otra se sorprendía".

Así, "en un ejercicio de inmadurez", Lichis decidió desde 'Modo Avión' y más acentuado si cabe en 'Mariposas & Torneos de Verano' (reunión de sus dos siguientes trabajos discográficos con sendos títulos) abrazar sin ambages otro tipo de música, pasando de la transgresión inicial, tan Extremoduro, o la suerte rumbera que después copiarían otros artistas que hoy se sientan como jueces de talento vocal, para acabar jugando con la sobriedad estilosa, con el dolor entendido como asunción de vida "y no de manera latina, tan desgarrada y vengativa".