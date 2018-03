Lorenzo Falcó, un héroe fiel a sí mismo y fiel al autor

La ficha 'Eva' Arturo Pérez Reverte.Alfaguara, 2017.

Y llega Pérez-Reverte. Criticado por muchos y ensalzado creo que por bastante más, y lo es tanto en su faceta como escritor, como con su permanente actitud crítica en las redes sociales y en sus escaparates cotidianos de Zenda y Patente de Corso. Yo me considero del segundo grupo (no dejen de leer su último artículo Cediendo el paso, o no); sus libros me han llenado de ilusiones muchas horas: La piel del tambor, La tabla de Flandes, El asedio… y más recientemente Hombres buenos, una espléndida novela estructurada en torno a la "Enciclopedia" como homenaje a la Ilustración y el racionalismo.

Pero, como docente (aunque sea de ciencias) reivindico la serie del Capitán Alatriste, libros que deberían ser de lectura obligada para aprender la historia de España del siglo XVII, y que ha conseguido que su protagonista sea para muchos el paradigma del valiente: honrado, leal, apasionado, luchador en lo que puede contra el poder… en fin un héroe de carne y hueso rodeado de los clásicos personajes poderosos de la España de todos los tiempos.

Pero Alatriste se fue y llegó Falcó. Un espía en plena Guerra Civil, curtido en mil batallas y en quien la estética no es la única diferencia con el capitán. En el primer libro de la serie, Falcó, ya se nos presenta como alguien de una frialdad extrema, de gustos y gestos exquisitos, gran seductor por rendición incondicional de la mujer que se cruce en su camino y me atrevo a opinar que fiel traductor de la idiosincracia de su creador. Destacar que para Falcó, aunque trabaja para el ejército de Franco, su única ideología es él mismo.

La acción de "Falcó" se engarza en la liberación de José Antonio Primo de Rivera de la cárcel de Alicante, mientras que la de "Eva" se basa en las andanzas de nuestro protagonista en torno a la captura de un barco republicano con parte del Oro de Moscú atracado en un Tánger escenario de las intrigas internacionales de nuestra guerra civil. Como en casi todas sus obras destacar el uso de los diálogos, la acción de la trama, el lenguaje rico y certero y la descripción casi cinematográfica de personajes y lugares, haciéndote muy fácil participar virtualmente en la escena donde se desarrolla la acción. En esta obra se unen dos de las pasiones del escritor: la mar, a través de los dos capitanes y las respectivas tripulaciones de los barcos fratricidas enfrentados (con profundos mensajes en torno a los valores realmente importantes de la humanidad) , y los personajes femeninos fuertes, representada de nuevo por Eva, la antagónica de Falcó en sus dos aventuras, una mezcla de Mata Hary de profundas raíces ideológicas comunistas con un apego pasional por un igual que ha elegido, según el propio Falcó, el bando menos malo.

Y casi sin solución de continuidad ya se anuncia su próxima novela "Los perros duros no bailan", que llegará en abril a las librerías y que espero siga cautivando a sus miles de seguidores.