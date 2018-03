Ruth Lorenzo presenta su nuevo disco 'Loveaholic' en Almería

La historia de Ruth Lorenzo es la de una artista valiente. Recibió desde niña clases de ópera, participó en musicales en Estados Unidos de los 11 a los 16 años, participó en la edición inglesa de 'Factor X' que le valió un contrato con la todopoderosa EMI, que rechazó por no querer cantar aquello en lo que no creía.

Después llegaría su participación en Eurovisión con Dancing In The Rain, su paso por el programa televisivo Tu cara me suena, que ganó, y nuevos proyectos musicales como su nuevo álbum Loveaholic, que presenta mañana sábado, 3 de marzo, en el Teatro Apolo, a las 21 horas.

La incombustible voz de Ruth Lorenzo ha enamorado a miles de fans. Ya sea una canción cantada a piano y voz, un energético tema acompañado por su banda o en el cercano y cálido formato acústico, con el que vista Almería. Lorenzo no deja indiferente a nadie y en el concierto de mañana avanzará muchas de las canciones de Loveaholic, su disco que estará disponible el 9 de marzo y cuyo tema, Good Girls Don't Lie, encabezó la lista de singles durante semanas.