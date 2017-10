Luis Caparrós presenta 'El árbol de la memoria' el día 3 en Almería

El libro El árbol de la memoria de Luis Caparrós se presenta el viernes 3 de noviembre a las 19:30 horas en el Salón Noble de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía. Le acompañarán en la mesa, Rodrigo Sánchez Haro, Consejero de Agricultura de la Junta; Antonio Torres, Director de Canal Sur Almería, Juan Miguel Tortosa, Alcalde de Purchena y Fausto Romero Miura, Abogado y escritor.

Esta nueva novela, la segunda de la trilogía Lágrimas saladas, se desarrolla en la sociedad de los siglos XVII y XVIII, dando continuidad a la singular vida, con sus luchas y vivencias, de la familia heredera del árbol de la memoria de sus ancestros: Yamina y Alejandro, el Celí.

Valores de ética, convivencia y compromisos de lucha que, siglo tras siglo, perduraron también en el tiempo de la Ilustración y en el pensamiento de la Revolución Francesa, siempre con la esperanza de que las nuevas luces trajeran justicia y bienestar para su pueblo, Purchena, y las villas del Valle del Almanzora.

Para los herederos de Yamina y Alejandro no era fácil sobreponerse a tantas adversidades y continuar con su particular lucha por mantener en pie su obra. Ellos y ellas no tenían duda de que la fuerza de su compromiso de lucha venía del más allá y de que las almas de sus ancestros, eran quienes les protegían.