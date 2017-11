Manolo García hará un segundo concierto en Roquetas en mayo de 2018

A las pocas horas de salir a la venta, se agotaron ya las entradas para el concierto que Manolo García ofrecerá en el Teatro Auditorio de Roquetas el día 11 de mayo dentro de su próxima gira 2018. Ante la magnífica acogida recibida, se ha programado un segundo concierto el día 12 de mayo en el mismo recinto.

Las entradas para este segundo concierto, se pusieron a la venta ayer viernes 17 de noviembre, a partir de las 10 horas en los mismos canales de venta: la taquilla del auditorio y entradas.com.

Manolo García ya anunció en septiembre el lanzamiento de su primer disco en directo. "Después de unos cuantos años de periplo musical personal, éste es mi primer disco en directo".

"Van pasando los años pero siempre necesito tiempo para ir componiendo canciones nuevas y publicando discos inéditos. Normalmente es lo que más ilusión me hace. No obstante, en los últimos años y con la irrupción en nuestras vidas de ese artefacto-pretendido paraíso de los crédulos llamado Internet, casi no haría falta publicar discos en directo porque ya se encargan las redes de difundir imágenes de todo tipo sin ningún control de calidad ni consulta a los autores sobre la conveniencia o no de su publicación", confesaba Manolo García cuando presentó este disco en directo.