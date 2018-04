Manuel Galiana ya tiene su butaca de honor en el Auditorio de Roquetas

Roquetas de Mar rindió el pasado sábado un gran homenaje al actor Manuel Galiana. El Teatro Auditorio acogió al veterano actor de raíces almerienses, que descubrió la butaca de honor que lleva su nombre en el Teatro Auditorio, arropado por la concejala de Cultura, María Dolores Ortega; el director del Teatro Auditorio, Juan José Martín Uceda y un grupo de amigos.

El público aplaudió a Galiana, el cual se mostró muy feliz de volver a Roquetas y de además recibir ese reconocimiento. "Ya sueño con subir a este escenario sabiendo que entre el patio de butacas hay una dedicada a mí". Galiana se mostró muy emocionado, de recibir un homenaje en su tierra. El veterano actor también recibió una placa a su trayectoria y una corbata del festival de Teatro del Siglo de Oro de manos de Ricardo Arqueros, director de dicho Festival.

Galiana después de una gran odisea con el avión llegó a Almería sin las maletas

Galiana vivió una auténtica odisea para llegar a Roquetas y recibir su homenaje. Nadie mejor que el actor para contárselo al público que se mostró sorprendido del día que había pasado Galiana. "A veces los días parecen que empiezan bien y luego se tuercen. Después de sacar dos billetes de avión hacia Almería por un precio de 480 euros cada uno. Cuando estaba en el aeropuerto me comunican que hay overbooking que no tenemos asientos. Me asignan un vuelo tres horas más tarde y cuando he llegado al aeropuerto de Almería, resulta que nuestra maleta estaba en Madrid", dijo Galiana.

El actor se mostró feliz y dejo bien claro que regresar a la tierra de su madre siempre es motivo de orgullo y satisfacción. "Espero que aunque pasen los años y ya un esto no esté aquí, esa butaca con mi nombre se mantenga y haya personas que pregunten quien era Manuel Galiana"

Tras el homenaje a Manuel Galiana se representó la obra Eco y Narciso, de la compañía Miseria y Hambre Producciones. Esta obra se enmarcaba en la programación de la trigésimo quinta edición de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro.

Eco y Narciso de Pedro Calderón de la Barca, era una historia de amor inalcanzable. Para ello, Miseria y Hambre Producciones transportó al público del auditorio roquetero a la Arcadia, recurriendo de manera acertada a la música y a unas más que bonitas proyecciones de realidad aumentada.

En Eco y Narciso, Eco es una ninfa, una mujer pretendida por todos, que vive en una Arcadia superficial dominada por las apariencias y Narciso, un ser puro e inocente. Eco se enamora perdidamente adentrándose en una realidad nueva, completamente desconocida para ella hasta el momento, y pese a toda consecuencia lucha incansablemente por ese amor, convirtiéndose finalmente en aire.

'Eco y Narciso' trata una historia de amor que contiene todos los elementos que se le pueden atribuir a cualquier gran obra del Siglo de Oro español, con actores haciendo todo tipo de peripecias, máquinas de truenos logrando que el patio de butacas vibre literal y metafóricamente y una escenografía que transporta a los espectadores a los bellos y lejanos espacios abordados por el texto de Calderón de la Barca.

A las ocho y media de la tarde, tuvo lugar en la cafetería del Auditorio el preludio musical que corrió a cargo de la cantante Hermi Callejón.

El próximo sábado, 5 de mayo a las 21:30 horas se representa en el Teatro Auditorio la obra Los Universos paralelos de David Lindsay Abaire, en versión y dirección de David Serrano, con Malena Alterio, Juan Carlos Vellido, Carmen Balagué, Angela Cremonte e Itzan Escamilla.