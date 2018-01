'El autor' del almeriense Manuel Martín Cuenca triunfa en la XXIII edición de los Premios Forqué

La película El autor, del director almeriense Manuel Martín Cuenca, fue la película más reconocida en número de galardones en la 23 edición de los Premios Forqué celebrada el sábado por la noche en el Palacio de Congresos de Zaragoza, tras haber recibido ex aequo el galardón a Mejor largometraje de ficción junto con La librería, de Isabel Coixet, y el galardón a la Mejor interpretación masculina, que ha sido para Javier Gutiérrez.

Elena Sánchez y Boris Izaguirre fueron los encargados de presentar estos premios, organizados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), y que por segundo año consecutivo se han celebrado fuera de Madrid, tras la pasada edición que acogió Sevilla.

Isabel Coixet destacó la ayuda de los productores españoles con los que ha trabajado para esta película, a diferencia de "los palos en las ruedas" que recibió en el extranjero. El resto de cintas nominadas a Mejor película eran Abracadabra, Verano 1993 y Handia.

El cineasta Carlos Saura recogió la Medalla de Oro que la institución ante una sala que se puso en pie mientras el director fotografiaba el momento, con la cámara que siempre lleva encima.

El director de Cría cuervos y ¡Ay, Carmela! subrayó que a sus 86 años, lo que más quiere "en la vida" es "continuar trabajando" y destacó asimismo la "suerte" que ha tenido. "He hecho las películas que he querido hacer", dijo Saura. El actor Edu Soto puso el toque de humor a esta gala.