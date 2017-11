Mar Abad presenta 'De estraperlo a postureo' hoy en la Librería Picasso

La periodista almeriense Mar Abad presenta hoy miércoles a las 19:30 horas en la Librería Picasso su último libro que lleva por título De estraperlo a postureo, editado por Vox. Estará acompañada por Antonio Torres, director territorial de Canal Sur en Almería.

Cada generación tiene una manera propia de hablar y hay palabras que le sirven para identificarse en contraposición a las generaciones anteriores y posteriores; son su seña de identidad. Puede que esas palabras no sean nuevas, puede que otras generaciones las usen, pero hay algunas que están íntimamente ligadas a una generación en concreto, son prototípicas de ese grupo humano porque evidencian su forma de entender el mundo y su voluntad de expresarse de un modo determinado.

Mar Abad, periodista y fundadora de Brands&Roses y de la revista Yorokobu, ha analizado cuáles son las palabras que han marcado las cinco generaciones que aún están vivas y ha seleccionado las 1900 palabras que dibujan el perfil sociológico y lingüístico de varios grupos humanos.

"El título hace referencia a cómo han ido cambiando algunas palabras y el vocabulario específico de cada generación. Empezamos por estraperlo que es una palabra de la época de la posguerra que se ha perdido, porque ya no la necesitamos y luego la otra palabra que acaba con el arco temporal del libro, es postureo, es una palabra nueva, una palabra de los milenials. Ahora hablamos de postureo y eso es aparentar o presumir en internet. Con esas dos palabras queremos contar que hay palabras propias de cada época que definen a cada generación".

La tarea de hacer este libro ha sido laboriosa pero a la vez satisfactoria para Abad. "Ha sido apasionante escribir el libro porque me ha obligado a mirar la historia como nunca antes lo había hecho. Siempre aprendemos historia por los hechos políticos, por el arte y la cultura, pero rara vez te pones a mirar la historia a través de las palabras. Como no había antes muchos libros que tratasen el tema he ido a las fuentes directas como novelas, documentos históricos, películas, documentales, y también he escuchado canciones atendiendo mucho a las letras. En esas fuentes he buscado las palabras" apunta Abad.

"Lo que más interesaba eran las fuentes primarias, donde habla la gente de verdad. La prensa es uno de los motores del lenguaje y también la he consultado. Una de las cosas que más me ha gustado ha sido hablar con personas muy mayores que me han aportado mucho para escribir este libro", comenta Mar Abad.

La periodista almeriense abarca cinco generaciones en su libro, aunque Abad ha quedado impactada con la generación de los baby boomers, "porque quizás no le hemos agradecido lo suficiente por el hecho de habernos traído la libertad, porque vivieron una época difícil, porque venían de unos padres que habían vivido la guerra. Los baby boomers en los años 60 y 70 querían volver a ser felices y eso se aprecia en las canciones de Los Bravos, Los Brincos, Dúo Dinámico o Marisol. De pronto quieren correr y quieren saltar y ser felices. Luego fue la generación que comenzó a utilizar la minifalda y en esa época llega el bikini. Es una época en la que se pasa de un dolor profundo como una Guerra Civil a pasar página y decidir ser felices".

"A mi la generación Z (nacidos en el siglo XXI) me fascina y la trato poco en el libro porque son todavía muy pequeños. Desde muy pequeños tienen una información brutal", considera la autora del libro.

Las tres palabras que más le gustan a su autora y que aparecen en la obra son "lechugino', 'chica yé- yé' y también la alocución 'nasti de plasti'.