La joven Mar Hernández lanza su primer single 'Nuevo amanecer'

Mar Hernández tras su paso por programas de televisión como La voz kids, Fenómeno Fan, Menuda Noche, Pequeños Gigantes y El Legado presenta su primer single titulado Nuevo amanecer con el sello discográfico Atlántida Music que está disponible desde el pasado 12 de octubre en las plataformas digitales más importantes del mundo como iTunes, Spotify, Deezer, Google play, Rhapsody, Amazon mp3, 7 Digital, emusic y Mondia media.

El single ha sido grabado en Sevilla, mezclado y masterizado en Barcelona con la composición y producción de Miguel Linde y Raúl Bioque. En próximas fechas se anunciará la presentación del videoclip del mismo single, producido por Atlántida Music, dirigido por Sergio Núñez y la realización de Óscar Prada, rodado en el desierto de Tabernas.

El lanzamiento de este single marca el inicio de la carrera discográfica de la joven cantante almeriense Mar Hernández que a sus 13 años ya cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo de la música tras su paso por los Talent TV más importantes de España.

La joven cantante tiene entre sus planteamientos futuros contar con un disco. "De momento, vamos a trabajar en las diferentes plataformas digitales. La idea es sacar single a single y cuando haya un determinado número de temas lanzar un disco físico", apunta la artista.

Francis Hernández, padre de Mar Hernández, apunta que "se ha producido una gran evolución desde sus inicios siendo muy pequeña a hoy día, cuando falta poco para que cumpla 14 años. Ha habido un cambio radical, aunque sus referentes sigue siendo la música soul y la música negra. Ahora su línea se centrará en la música pop en español, abarcando el mercado español y latino", afirma.

Francis Hernández siempre recuerda que Mar nació para cantar. "Me sorprendió cuando la llevaba a la guardería en su sillica en el coche y todavía no sabía hablar e iba cantando canciones en inglés. Cantaba las canciones de Madonna o Michael Jackson que ponían en la radio. No perdía el ritmo y no la había enseñado nadie", cuenta. "Mar es muy versátil porque lo mismo puede hacer soul que rock o funky. Se adapta a muchos estilos musicales y lo aprende además con mucha rapidez, con lo cual es un verdadero camaleón cantando", apunta su padre.

Mar Hernández estudia por las mañanas 3º de la ESO en El Toyo y por las tardes estudia en el Conservatorio de Danza. "Quiero empezar ahora la carrera de canto en el Conservatorio de Música. Y en el futuro me quiero marchar a Estados Unidos para estudiar y luego volver a España para dedicarme a la música", sostiene la joven cantante.