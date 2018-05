María Capulino presenta 130 trabajos en collages y técnicas mixtas en Acanto

Las habilidades de una artista

"Siempre siguiendo mi propia visión original - nunca me ha interesado fijarme o ser influenciada por la obra de nadie, ni ahora ni durante mis muchos años en el mundo de la moda como diseñadora y empresaria independiente" sostiene María Capulino. "La verdad es que yo siempre he hecho las cosas a mi manera, casi siempre de forma muy intuitiva y siempre como autodidacta - ni me gustan, ni acepto normas impuestas, sobre todo a nivel estético y de estilo". "Mis obras de hoy, mis Retazos, tienen una conexión con mi actividad como diseñadora en el proceso que sigo al crearlas. Cuando diseñaba un modelo de moda yo lo hacía casi siempre directamente sobre el tejido, sin dibujarlo previamente", apunta. "Supongo que es una habilidad natural: puedo ver, no sólo el diseño completo sino sus partes integrantes, en mi mente, antes de dibujarlo o cortarlo. Antes diseñaba formas complejas integrando colores y texturas sobre tejidos, y ahora lo hago sobre un cuadro. El proceso es similar", explica la artista. "Ahora, para componer mis obras, siempre empiezo con una serie de líneas trazadas intuitivamente - nunca tengo un tema o un estilo preconcebidos. Esa líneas permanecen intocables; son el esqueleto de la obra, y sobre ellas compongo el resto del cuadro". "Para mí la actividad artística no es una faceta separada del resto de la vida. Yo creo que el temperamento artístico es innato, se puede desarrollar o no, pero es innato".