María Dueñas presenta hoy 'Las hijas del Capitán' en Almería

La escritora María Dueñas presenta esta noche a las 20 horas su última novela Las hijas del Capitán (Planeta) en Almería. El acto, organizado por Diario de Almería, será en el salón de actos del Centro de Cultura de Cajamar (Casa de las Mariposas). La autora estará acompañada en dicha presentación por Antonio Lao, Director de Diario de Almería; María del Mar Ruiz, Vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes de la Universidad; Cristóbal Rodríguez, alcalde de Alhama; Antonio Galindo, coordinador del Diario de los Libros y María Carmen Amate, escritora y directora de la Revista El Eco de Alhama.

Las hijas del Capitánse sitúa en Nueva York en 1936. La pequeña casa de comidas El Capitán arranca su andadura en la calle Catorce, uno de los enclaves de la colonia española que por entonces reside en la ciudad. La muerte accidental de su dueño, el tarambana Emilio Arenas, obliga a sus indomables hijas veinteañeras a tomar las riendas del negocio mientras en los tribunales se resuelve el cobro de una prometedora indemnización.

Abatidas y acosadas por la urgente necesidad de sobrevivir, las temperamentales Victoria, Mona y Luz Arenas se abrirán paso entre rascacielos, compatriotas, adversidades y amores, decididas a convertir un sueño en realidad.

Con una lectura tan ágil y envolvente como conmovedora, Las hijas del Capitán despliega la historia de tres jóvenes españolas que se vieron obligadas a cruzar un océano, se asentaron en una urbe deslumbrante y lucharon con arrojo para encontrar su camino.

Un tributo a las mujeres que resisten cuando los vientos soplan en contra y un homenaje a todos aquellos valientes que vivieron -y viven- la aventura, a menudo épica y casi siempre incierta, de la emigración.

María Dueñas en una entrevista concedida a Diario de Almería en el mes de abril, explicaba cuando se decide a escribir esta novela. "Una vez que tuve claro que los personajes principales serían mujeres emigradas, empecé a buscarles un momento y un destino interesante. Exploré diversos lugares, desde Australia hasta localidades costeras emergentes en los años del desarrollismo. Cuando empecé a ahondar en la presencia de españoles en Nueva York durante las primeras décadas del siglo XX, dejé la búsqueda: supe que había encontrado mi lugar". De hecho, en una de las fases de documentación para escribir la novela, María Dueñas estuvo en Almería interesándose por el grupo Salmerón que en los años 30 salió de Alhama de Almería para Brooklyn. "Me interesé gracias a Mari Carmen Amate, autora del formidable estudio el Grupo Salmerón en Brooklyn. Alhameños en Nueva York. En viajes a Almería y a Nueva York he tenido la fortuna de conocer personalmente tanto a ella como a algunas de las personas que vivieron aquel mundo en primera persona. A todos ellos deseo agradecer la cordialidad y la generosidad con las que me han atendido, abriéndome sus recuerdos, sus álbumes de fotos, sus casas y sus corazones. Y a modo de tributo a todos ellos, para reflejar mi admiración y mi respeto, en la novela incluyo un personaje alhameño y algunas pinceladas relativas a aquella comunidad".

Dueñas subraya que "ahora somos un país de acogida igual que antes lo fuimos de salida, ojalá lo tuviéramos siempre presente para comportarnos de una forma más generosa y compasiva con los que viven entre nosotros buscando un futuro mejor. En aquel Nueva York hubo bastantes andaluces; además del Grupo Salmerón existió un Centro Andaluz en Brooklyn que incluso contaba con un teatro propio. Pero junto a ellos hubo también gallegos, asturianos, vascos, valencianos, cántabros, aragoneses, castellanos. Y aunque cada colectivo tenía su propio centro regional, existían también sociedades nacionales y un fuerte sentimiento de patria común", contaba Dueñas a Diario de Almería.