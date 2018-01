La cantante María José Gil 'La Dama' lanza su disco 'Homenaje' en marzo

María José Gil Soler es una almeriense que lleva más de media vida dedicada a la música y que ahora se ha decidido a lanzar su primer disco que lleva por título Homenaje y que saldrá a la venta en el mes de marzo. María José Gil, La Dama es una guapa cantante que lleva una trayectoria excepcional en la música, desde que comenzó con 8 años a cantar en el Coro de la Iglesia de Ciudad Jardín y luego en la de las 500 viviendas.

Ha sido componente de varios grupos musicales de Almería que tuvieron una gran repercusión en los años 80 y 90, siendo una de las voces más importantes que ha dado Almería. Ahora se ha decidido a lanzar un disco donde reúne una serie de canciones que han marcado toda su trayectoria artística. El disco está producido por Juan Morata.

'La Dama' tiene ganas de presentar este disco donde se incluyen trece temas

"En este trabajo donde he puesto toda mi ilusión hay versiones totalmente inéditas y también hay diversos estilos y canciones que van desde Rocío Jurado hasta María Dolores Pradera pasando por Marifé de Triana y Rocío Dúrcal. Estoy segura que va a gustar mucho", confiesa la cantante.

María José Gil nació para cantar. Y lo tuvo claro siendo una niña, ya que vivía muy cerca de la iglesia y allí se propuso entrar en el coro de Ciudad de Jardín. "Con ocho años hablé con el cura y al final entré en el Coro. Para mi fue algo muy importante entrar en aquel coro. Yo era bastante tímida y mira que mucha gente me decía que lo hacía muy bien".

Luego su adolescencia la pasó en grupos musicales donde día a día se fue haciendo una mujer sobre el escenario. "Nunca en el escenario se me dio bien hablar, yo prefería cantar. Pero con el paso del tiempo tuve que presentar las canciones. Siempre pensaba que todo el público estaba muy pendiente de mi cuando hablaba", confiesa María José, que todavía guarda una cierta timidez a pesar del tiempo transcurrido.

Pasó toda su adolescencia y juventud subida en un escenario y realmente la música hizo que recorriera la provincia y media España cantando, pero eso también hizo que no disfrutara de sus amigas en ese tiempo como ella hubiese querido. "La Navidad era una época de mucho trabajo y no podía disfrutar de la familia. Realmente era una vida muy sacrificada, pero como me gustaba, pues no me quejaba".

María José Gil viene de familia de artistas. Su padre cantaba muy bien, su hermano Juan El Niño ya tocaba en orquestas y el hermano pequeño Luis Miguel ha estado en una chirigota durante mucho tiempo. La familia de la madre de María José Gil también cuenta con varios artistas. Con estas raíces, La Dama tenía que dedicarse a la música.

Esta gran artista que siempre es recordada por su voz única, vive un momento artístico fantástico. Hace unos años llegó a pensar en dejar la música, pero ahora vuelve a estar ilusionada con este disco, gracias al apoyo de Juan Morata, el gran artífice del resurgir de María José Gil 'La Dama'. "Es una persona que te apoya, que está siempre ahí, y que además te comprende. Juan Morata ha sido clave para que yo hiciera este disco", sostiene.

La Dama es una artista que siempre ha poseído una voz con unos tonos que deleitaban al público en sus conciertos. Todavía conserva fans de una época gloriosa de hace más de 30 años. La conocen porque marcó un hito en la música en Almería.

El futuro lo afronta con ilusión. "Si alguna vez me voy al otro barrio, me gustaría que fuese en un concierto donde estuviera mi familia. Quiero seguir cantando de cara al futuro, porque la música es mi vida", confiesa. Su vida no ha resultado fácil, pero su carácter abierto y su forma de ser la han convertido en una mujer que irradia paz y sobre todo es una artista total.

En este disco nuevo, se han incluido temas conocidos por el público en su mayoría. Aparece el tema Todo es de color, que hicieran célebre el dúo formado por Lole y Manuel; Torre de arena de Marifé de Triana, Pena, penita, pena que cantara como nadie la gran Lola Flores, La Flor de la Canela de María Dolores Pradera, Habaneras de Cádiz que cantó como nadie el gran Carlos Cano; Luz de Luna de Rocío Dúrcal y el colofón del disco es la canción número 13 que es Que no daría yo de Rocío Jurado. Este tema precisamente lo canta María José Gil La Dama a capella. Destacar la participación en el disco del compositor y músico cubano Leiva Londres. "En el disco me atrevo con todo, pero tampoco quiero que la gente piense que voy a imitar a nadie, lo que ofrezco es algo nuevo y cada canción la hago mía", sostiene.

La presentación del disco será en marzo en Almería y María José Gil estará arropada en el escenario por los Teddy Boys, es decir, Juan Morata, Juan Miguel González y Paco Carreño.