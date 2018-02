La voz de María José Pérez llena de emoción el Apolo

Comenzó con un tango argentino y concluyó con la versión del bolero de Pancho Céspedes Vida Loca. Es la escenificación de una artista valiente, María José Pérez, que arriesga más, y ha creado un disco surgido del corazón y del amor por lo que más le gusta: su Almería, su familia, y también, por supuesto, el flamenco.

Cantes ortodoxos, como las alegrías, soleá por bulerías, granaína o cantes del levante, pero también otros que partiendo de un palo, no tienen la instrumentación tradicional del cante jondo, sumándole un quinteto de música clásica.

El resultado es Trazos, un disco emocional, que el sábado presentó en el Teatro Apolo, rodeada del cariño de su familia y la admiración de los aficionados al flamenco y la buena música. Durante más de una hora, María José Pérez demostró la portentosa voz que le llevó a ganar la Lámpara Minera en 2015, con una interpretación de cada cante muy especial, llena de sentimientos y matices.

La cantaora explica que Trazos "describe la forma en la que perfilo diez cantes que nacen desde lo más adentro de mi ser y en los que aprovecho cada uno de ellos para contar algo de mí. Le canto a mi tierra, Almería, donde me transporto para describir las calles y lugares donde he crecido y recuerdo el cante que me ha llevado a conseguir uno de los más preciados galardones".

En su presentación en Almería se rodeó de nada menos que once músicos. Emocionada al nombrar a su productor, autor de la mayoría de las letras y guitarrista José Quevedo 'Bolita de Jerez'. Junto a él, la percusión de Paquito Gonzales; el bajo de José Manuel Posada 'Popo'; piano de José Carra; coros y palmas de Víctor Carrasco y Laura Marchena; y la colaboración especial de un quinteto de cuerda compuesto por José Vélez y Fernando Cornejo al violín, Almudena García a la viola, Arnaud Douont al chelo y Javier Rodríguez al contrabajo.