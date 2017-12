Ana María Morillo expone la muestra 'Pinceladas de luz' en el Faro de Roquetas

El Faro de Roquetas de Mar acoge durante la primera quincena de diciembre una exposición de Ana María Morillo que lleva por título Pinceladas de luz. Se puede visitar de lunes a domingo de 10 a 13 horas.

Nacida en Martín de la Jara de Sevilla lleva más de 30 años viviendo en las Marinas en Roquetas de Mar. En el mundo de la pintura lleva algo más de tres años. "Comencé haciendo manualidades y pinté un mantel. Me di cuenta que me gustaba mucho y entonces me propuse llevarlo al lienzo".

Ana María Morillo es una mujer de grandes retos y se atreve con todo. "Me gusta pintar aquello que nunca lo he plasmado en un lienzo. En Roquetas expongo 34 obras, de las cuales la mayoría son marinas y paisajes".

"La acuarela no me llama la atención', comenta. "Mi primer cuadro fue un acrílico, pero ya después me centré en el óleo, me encanta", comenta la artista. Morillo es una apasionada del color. "Me encantan los colores alegres, no me gustan los grises, aunque alguna vez los utilizo".

Ana María Morillo comenzó en las clases de Mariquina Ramos. La evolución en estos años ha sido fantástica, ya que viendo su obra en el Faro de Roquetas se comprueba que sus pinturas emocionan.

En la apertura de la muestra estuvo presente la concejala de Cultura, María Dolores Ortega y la coordinadora de exposiciones, Mariquina Ramos. Ortega elogió la obra de Ana María Morillo, quedando fascinada con los paisajes y marinas que lleva a cabo esta artista sevillana afincada en Roquetas.

A lo largo de estos días ha habido un importante número de visitas a esta interesante muestra.