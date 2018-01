Mariola Cantarero se muestra ilusionada por actuar junto a la OCAL en el Padilla

La Universidad de Almería ha dado comienzo a su amplio programa de actividades con las que van a conmemorar el vigesimoquinto aniversario de su nacimiento. Una serie de iniciativas en las que no podía faltar ni la Cultura ni la colaboración con el Ayuntamiento de Almería, en este caso a través de su Área de Cultura, Educación y Tradiciones.

Prueba de ello es el concierto que la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), dirigida por Michael Thomas, ofrece hoy viernes, 19 de enero, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, con una selección de piezas de ópera y zarzuela que contarán con la voz de una de las mejores sopranos españolas del momento, Mariola Cantarero. La cita comenzará a las 21 horas.

Las entradas para este concierto tienen un precio de 15 euros (Nivel B), y es gratuito para la comunidad universitaria. Se pueden adquirir en la taquilla municipal del Teatro Apolo en su horario habitual y desde dos horas antes de que dé comienzo el concierto en la propia taquilla del Auditorio Municipal Maestro Padilla.

Mariola Cantarero se muestra muy ilusionada por el concierto de hoy viernes, puesto que "la experiencia de trabajar con la OCAL está siendo fantástica, estoy encantada. Además, me siento como en casa puesto que hay muchos maestros de la orquesta que han sido compañeros míos en el conservatorio, de muchos años atrás. Echo la mirada a los lados y veo caras conocidas, es un gustazo. Estoy encantada con el sonido que han adquirido a lo largo de todos estos años, están muy bien compenetrados, me encuentro muy cómoda. El maestro Thomas ha sido un descubrimiento para mí, trabajar con él es como un guante, me lleva fenomenal. Ojalá que el viernes esa buena sintonía que hemos tenido en los ensayos se refleje. Almería puede estar muy, muy orgullosa de su Orquesta", asegura la soprano.

La artista también considera muy positivo que la Universidad de Almería haya apostado por la Cultura en las actividades por sus bodas de plata. "Es un orgullo y un honor participar en el 25 aniversario. Que una comunidad universitaria quiera incentivar la cultura y el género lírico y llevarlo a Almería con letras de oro, con un programa muy comprometido, muy difícil y disfrutarlo juntos es una excelente propuesta para este aniversario".

En este sentido, Cantarero considera que la música y la formación deben tener una fuerte presencia en la educación, si bien también aconseja un esfuerzo en los padres. "La formación musical es muy importante para nuestros niños, pero también es muy importante que los padres lo incentiven también. A parte de las instituciones, puesto que creo que es básico que la música esté en nuestros colegios, en casa también hay que cultivar ese tipo de aficiones".