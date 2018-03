Martín Cuenca: "Felipe Vega y Alain Tanner me enseñaron el amor al cine"

El ciclo Encuentros con Directores de Cine, organizado por Fundación Unicaja, contó ayer con la presencia del director almeriense Manuel Martín Cuenca que asistió a la proyección de su película El autor, una de las grandes sorpresas de la cartelera en 2017, ganadora, entre otros, de dos Goya y del premio del jurado del Festival de Toronto.

El cineasta estuvo acompañado por Francisco Cañadas, responsable de la unidad de Publicaciones y Premios de Fundación Unicaja, y por Ignacio Ortega, patrono de Fundación Unicaja.

Cañadas subrayó que a lo largo de 20 años de Encuentros con Directores de Cine han pasado unos 140 directores por Almería, siempre con la premisa de ofrecer una perspectiva del momento actual del cine.

En este sentido, Cañadas apuntó que "Manuel Martín Cuenca con la película El autor ha sido una de las grandes sorpresas del pasado año. Encuentros con Directores de Cine era un proyecto que se inició de forma modesta, y ha ido creciendo y este año va a crecer más, puesto que Encuentros continúa por Málaga y este año sumamos también a Cádiz".

Manuel Martín Cuenca no pudo ocultar su alegría durante un encuentro con periodistas. "Me siento orgulloso de poder presentar mi película en Almería, mi tierra. Tengo que dar la enhorabuena a Unicaja, ya que no era consciente que una actividad cultural de este nivel cumpliera ya 20 años. Que se haya mantenido durante tanto tiempo es para quitarse el sombrero, gracias a la Fundación Unicaja".

"El motor que me lleva a filmar la película El autor es tratar de renovarme y evolucionar. Yo quería entrar en la ironía, no era mi intención hacer una película más abierta o comercial. Mi intención era explorar otras cosas. Pero a toro pasado, quizás sea la película que yo he hecho, junto con La Flaqueza del Bolchevique, más abierta para el público, le ha gustado más a un determinado público y le ha gustado más a una crítica más abierta. Al final, lo más importante de todo es poder seguir haciendo películas", confesaba Martín Cuenca.

El cineasta también habló ayer del trabajo de Javier Gutiérrez en su película. "Ha sido magnífico, estupendo. Estoy contento por Javier y también por la película. Todo el reparto hace que el protagonista pueda brillar".

También dejó claro que "lo que me da pena de no haber ganado un Goya es no poder habérselo dedicado a mis maestros, ellos me enseñaron el amor al cine. Alain Tanner o Felipe Vega son cinéfilos por encima de todo y luego son cineastas", subrayó Manuel Martín Cuenca durante su estancia en Almería.