"La Masonería no es partido político, ni sindicato, ni secta"

Con motivo del desarrollo de las V Jornadas de Masonería Stuart Walters en Almería, Diario de Almería ha hablado con Luis Díaz-Llera Velázquez, actual Venerable Maestro de la Logia Ágora 121 de Almería. Poeta y escritor, es Graduado en Historia por la Universidad de Almería y organiza, junto a la Gran Logia Provincial de Andalucía y la Facultad de Humanidades de la UAL, este nuevo seminario que busca la apertura de una institución muy poco conocida por la ciudadanía y sobre la que continúan existiendo multitud de tópicos.

- ¿Qué es para usted la masonería y qué puede proporcionarle a la sociedad actual?

La Masonería fue la organización que con más esfuerzo se persiguió durante la dictadura franquista"

-La Masonería se puede definir como una Fraternidad de Hombres Libres y de Buenas Costumbres de carácter iniciático y filosófico cuyo objetivo es la mejora personal e interior y, con la de cada uno de sus miembros, obtener también la de la sociedad en general.

-¿Es una secta?

-Rotundamente no. La Masonería no es religión, partido político, sindicato, grupo de presión ni secta. Y centrándome en su pregunta, no es una secta empezando porque no cumple ninguna de las características definitorias de las mismas. No hacemos ningún tipo de proselitismo, no obligamos a nuestros miembros a obedecer a una forma concreta de opinión y pensamiento y además, es más fácil salir que entrar.

- ¿Qué requisitos se necesitan para iniciarse en la masonería?

-Para iniciarse en Masonería, los requisitos es ser Libre y de Buenas Costumbres (es decir, no temer imposibilidad de tomar decisiones de carácter personal y ser buen ciudadano), y una persona tolerante. Concretamente en la Gran Logia de España se pide la creencia en un ser superior. No preguntamos que religión se profesa, pero sí que se crea en un principio superior.

- ¿Qué papel ocupa la mujer en la masonería?

-La mujer desarrolla su papel actualmente en Masonería con normalidad. Existen organizaciones masónicas femeninas, mixtas y masculinas. La que represento, la Gran Logia de España, por ejemplo, al ser regular, está formada por hombres. No se debe en ningún caso a criterios de segregación o exclusión (una mujer que desee ser iniciada en Masonería tiene exactamente las mismas opciones para escoger como desarrollar su vida en la Orden que en hombre, es decir, logias de personas de su mismo sexo o logias mixtas), sino al criterio de decisión personal de cada individuo.

-¿Cómo le afecta la Ley de Memoria Histórica a la masonería?

-La Masonería fue la organización que con más esfuerzo se persiguió durante la dictadura franquista. Llegó a existir el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, vigente durante muchos años. Es innegable la persecución y represión que sufrimos. Muchas instituciones locales nos han reconocido en sus plenos la honorabilidad de nuestros hermanos y de nuestros valores.

- ¿Cuál es la visión de la masonería en España el resto de países?

-La Masonería en España, debido a multitud de campañas en su contra, ha sido vista con multitud de tópicos que, cuando uno investiga mínimamente, descubre que son insostenibles y completamente falsos. En otros países, por ejemplo, la Masonería es vista con normalidad institucional. En países como EEUU la pertenencia a la Masonería está normalizada y las logias están visibles en sus calles.

- ¿Cuál es el objetivo de estas quintas jornadas de masonería en Almería?

-Nuestro objetivo es continuar dando a conocer la Masonería a nuestra sociedad, y más en un lugar como Almería, donde tanta relevancia ha tenido la Orden en épocas como la segunda mitad del siglo XIX. De forma directa, los masones pretendemos contestar quiénes somos y qué queremos. Desde un criterio académico, ponemos sobre la mesa aquellos temas que más interés han generado en anteriores ocasiones.

El Centro Asociado de la UNED en Almería será el lugar de encuentro para aquellas personas que estén interesadas en asistir y que podrán disfrutar de dos conferencias. La primera, el 2 de mayo, que estará impartida por Rafael Jesús Mateo Cabello, Doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba y Venerable Maestro de la Logia Maimónides 173 en Córdoba, que hablará sobre la Masonería en la actualidad. Y la segunda, el día 3 de mayo, que estará a cargo de Jaume D'Urgell, miembro de la Fundación Internacional de Derechos Humanos y Maestro Masón, y que hablará sobre los elementos coincidentes entre la Masonería y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Este año, se realizará un homenaje a Stuart Walters, miembro de la Gran Logia de España, masón en activo y gran filántropo, que se encuentra muy unido a ésta provincia.