Miguel Ángel Tobías rueda 'Me llamo Gennet' en localizaciones de Almería

Miguel Ángel Tobías, creador también del programa Españoles por el mundo , ha rodado por todo el planeta contando historias lo que hace que, inevitablemente, "además de lo que uno rueda en los distintos países, también se vaya fijando en otras realidades diferentes que quizás no caben en el programa que estás haciendo, pero que te quedas con la idea de que esas realidades hay que mostrarlas, lo que me llevo al compromiso público de rodar cada año un proyecto audiovisual cien por cien solidario y benéfico que buscara causas que merecen la pena ser contadas en todo el mundo, que fomenten la solidaridad de las personas y que, incluso, nos permitan recaudar fondos para esas causas sociales".

Una vida que es un ejemplo de superación

Gennet Corcuera explicó que "lo que pretendo con este proyecto es sensibilizar a la población y que las personas sordociegas estén más visibles en la sociedad", a lo que ha añadido que "mi madre adoptiva me educó desde el primer momento para que yo fuese una persona autosuficiente y me enseñó todo lo necesario para ello. Por ello, quiero que las personas con sordoceguera vean mi ejemplo, que se vean identificadas conmigo y que puedan cumplir sus objetivos". Actualmente, Gennet trabaja en un centro de sordociegos en Sevilla. Por su parte, la consejera territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla dijo que "aunque estoy todos los días en el mundo de la discapacidad, la historia de Gennet es impactante. Es sorprendente como hay personas con tanta fortaleza y, curiosamente, son las que suelen tener mayores dificultades". Gema Pozo quiso transmitir que "la ONCE, al igual que lo ha hecho el Ayuntamiento de Almería y Miguel Ángel Tobías, apuesta por esta película y por dar visibilidad a esta historia".