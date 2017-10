Miles de visitantes se suman a 'Play Western' para vivir una intensa jornada de ocio y entretenimiento

Almería Western Film Festival (AWFF) trasladó ayer el espíritu western al público de todas las edades, a través de una jornada dedicada íntegramente al ocio y la diversión. Bajo el título Play Western, miles de visitantes disfrutaron de diferentes actividades que se celebraron en el parque Los Pinos en Tabernas. La gran novedad fue la oportunidad de subir en un globo aerostático, gracias al patrocinio de Cruzcampo, que despertó el interés de los asistentes.

En los diferentes pases que se realizaron durante dos horas, los participantes disfrutaron de las magníficas vistas y paisajes del Desierto y el entorno de Tabernas. El público infantil disfrutó con los paseos en burro, carros de caballos y los talleres western, que contaron con la participación de la Asociación de Amigos del Museo de Benahadux.

La asociación Títeres Errantes consiguió impactar al público con una exposición interactiva y teatralizada de juguetes ópticos e ilusiones visuales relacionados con los inventos pre-cinematográficos. El parque de Los Pinos.

En este día de ocio y diversión no faltó la música con tres conciertos de country y rock. La primera banda en subir al escenario fue Rockn'Rolla, procedente de Cádiz. Por la tarde, llegó el momento de Chisum Cattle Co, un grupo madrileño referente a nivel nacional. Por último, Spindrift, una banda estadounidense, abría gira europea en Tabernas con su nuevo repertorio de rock que mezclarán con las imágenes de su documental Ghost of the west.

Durante esta segunda jornada de AWFF se proyectó el primer pase de la Sección Oficial de Cortometrajes internacionales, con un total de 22 obras de más de una decena de localidades. También se retomaron las proyecciones de largometrajes. Además, se proyectó Adiós, Texas (Texas, addio, Ferdinando Baldi, 1967), que se enmarcaba dentro de la sección Retrospectiva.