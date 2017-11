El MiniHollywood acoge la Recreación 'Old West History' este fin de semana

El parque temático Oasys MiniHollywood acoge este fin de semana la Recreación Histórico Internacional Old West History con un amplio abanico de actividades. Está organizado por Oasys MiniHollywood, Lamento Films y Armería Leonardo.

Hoy, sábado primera jornada de esta actividad a las 10 de la mañana está prevista la apertura del Old West History, un museo en vivo y recorrido didáctico por la historia del salvaje oeste americano con personajes históricos del Far West. Se contará con la presencia de los detectives Pinkerton, Billy the Kid, Wyatt Earp, Wild Bill Hickok, Buffalo Bill, Annie Oakley General Custer, Caballo loco, Nelly Casham, Belle Starr, Doc Holliday, Emiliano Zapata Calamity Jane, Buck Taylor, Nube roja, etc.

A las 10:45 horas, tendrá lugar una conferencia sobre las Guerras indias, impartida por el historiador Raúl Matarranz. A las 11:30 horas, Espectáculo del ok Corral, con una narración histórica con speaker.

A las 12 oras, tendrá lugar un espectáculo cinematográfico a cargo de los especialistas de Oasys MiniHollywood. Una hora después, habrá una demostración de monta western, charra y lazo por el profesor Edgar Guerrero.

A las 15:30 horas tendrá lugar la firma del tratado de Laramie en el Campamento Sioux. A las 17 horas, se llevará a cabo el asalto de la banda de Los Dalton a los dos bancos en la ciudad de Coffeyville a cargo de los especialistas del MiniHollywood.

A las 17:30 horas se desarrollará la conferencia sobre La Guerra de Secesión de los EE.UU. impartida por el historiador Raúl Matarranz. Durante el día habrá visitas guiadas y didácticas por los campamentos Civil War (Explicación histórica, instrucción de época y vida de campamento); Campamento de tipos Sioux (explicación técnicas ancestrales e histórica), Campamento minero (explicación sobre la fiebre del oro), Campamento ganadero de Cowboys (explicación sobre las rutas del ganado) y Destilerías de alcohol (explicación histórica).

Por su parte, mañana domingo a las 10 horas comienza la segunda jornada de Old West History. A las 10:45 horas, conferencia a cargo de la Asociación de recreación histórica Confletfabula. El objetivo es Lincoln, como asesinar a un presidente.

A las 11:30 horas, espectáculo del ok Corral. A las 12 horas, espectáculo cinematográfico a cargo de los especialistas de Oasys MiniHollywood. A las 13 horas, Demostración de monta western, charra y lazo por el profesor Edgar Guerrero. A las 14 horas, firma del tratado de Laramie en Campamento Sioux.

A las 17 horas, Asalto de la banda de Los Dalton a los dos bancos en la ciudad de Coffeyville realizado por los especialistas del MiniHollywood. A las 17:30 horas, conferencia a cargo de la Asociación de recreación histórica "Confletfabula", Fotografiando el Old West. Como eran las fotografías del lejano oeste.

Durante el día habrá visitas guiadas y didácticas por los distintos campamentos. A las 18:30 tendrá lugar la entrega de un diploma conmemorativo a todos los participantes y Fin de actividades

Durante el fin de semana, el servicio de Buffet libre del parque ofrecerá en sus menús algún tipo de plato gastronómico típico de aquella época. Leonardo Giménez de Armería Leonardo, José María Rodríguez, responsable de Oasys MiniHollywood y Manuel José Olaya de Lamento Films se muestran muy ilusionados con este gran proyecto que se celebra este fin de semana en Tabernas, de los que ellos son los organizadores, contando con un amplio numero de colaboradores en este evento.