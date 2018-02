The Dry Mouths lanzan el día 15 'When the Water Smells of Sweat'

The Dry Mouths publicarán When the Water Smells of Sweat" el próximo 15 de Febrero en Digital y el 15 de Marzo en Edición Limitada de Vinilo 12" y Compact Disc.

Nada menos que siete sellos independientes aúnan fuerzas para publicar este disco en formato Vinilo de 12" mediante co-edición en una cuidada Edición Limitada. Los sellos implicados son Aneurisma Récords, Spinda Récords, Cosmic Tentacles, Radix Récords, Surnia Récords y Zona Rock Productions, todos ellos Nacionales; y Tim Tam Récords de Alemania.

El álbum ha sido grabado y mezclado por Christ O. Rodrigues, Andy Reyes y Josh Morales en Desert City Studio en 2017 y Masterizado por Mario G. Alberni en Kadifornia Mastering. Tendrá formato de Mini LP/EP y constará de 6 temas inéditos. Su publicación será el 15 de Febrero en Plataformas Digitales y el 15 de Marzo en Vinilo 12" y Compact Disc

Hasta la fecha The Dry Mouths han publicado dos singles de adelanto al disco, Catalonian Cream y la instrumental Doomental VI: Law Far Low Par.

Este nuevo trabajo discográfico, titulado When The Water Smells Of Sweat, supone la consagración total de más de una década de intenso trabajo creativo. El trío de The Dry Mouths, compuesto por Josh Morales a la batería, Andy Reyes al bajo, teclados y saxofón y Christ Rodrigues a la guitarra y voz, han sabido dar un paso evolutivo con la grabación de este fabuloso trabajo.

"Sin duda se han quedado cortos, ya que te pide más cuando finaliza su recorrido. La portada ha sido realizada por Ivan Carreño, quien ya ha colaborado en trabajos anteriores de esta formación. Estilísticamente, y aunque las comparaciones son odiosas, imaginaros una mezcla entre Asteroid, la parte más melódica de Motorpsycho y una variada influencia del rock alternativo que se hacía en los años noventa" apuntan en una critica reciente sobre el disco.

"Empieza este trabajo con Low Clouds. Pieza de poco más de dos minutos, que supone casi una pequeña introducción para todo lo que se avecina después. Catalonian Cream es un pildorazo maravilloso de hard rock melódico, que contiene un atrayente estribillo. The Whip es una pieza melódica. El tema que da título a este EP, abre la segunda cara y es un instrumental de sonido expansivo. This Could Be The Beginning Of A Beautiful Friendship mantiene la línea sonora de la primera cara, con este medio tiempo que contiene un magnífico sonido de guitarra y cuidadas melodías vocales. Termina este trabajo de forma totalmente álgida, Doomental VI: Law Far Low Par es un corte de sonido psicodélico con un alucinante recorrido".