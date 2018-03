El Museo de Arte acoge una muestra 'Antológica' del pintor Ginés Cervantes

Tras la apertura, la pasada semana, de una nueva exposición en la sala Jesús de Perceval, con cuadros de Adela Abad, el Museo de Arte en su 'Espacio 2' ha renovado por completo estos días sus colecciones temporales tras inaugurar, el jueves, Antológica, una muestra monográfica que reúne 39 creaciones del artista almeriense Ginés Cervantes.

Un acto en el que, además del pintor, estuvo presente el director del Museo de Arte y comisario, Juan Manuel Martín Robles. La exposición está producida por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino para el Museo de Arte y se enmarca dentro de la programación de la 'Primavera Cultural', puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Tal y como explicó Martín Robles, "se trata de obras la mayoría de ellas de gran formato, además de tres esculturas, una faceta artística de Ginés Cervantes, nunca antes mostrada. Las obras comprenden desde 1975 a incluso este mismo año, por lo que están representadas casi todas las etapas del pintor, con especial atención al expresionismo que caracteriza su obra".

El director del Museo de Arte concluyó su presentación señalando que "estoy seguro que esta es de esas exposiciones que van a hacer historia, que se van a recordar en la memoria de los amantes de la pintura de esta ciudad". Las técnicas son diversas, desde óleos, acrílicos, pasteles y técnicas mixtas sobre lienzo, tabla y papel.

Ginés Cervantes explicaba que "son más de cuarenta años de mi vida y recorriendo la exposición os daréis cuenta de que es dispar, porque he sido dispar tanto en la pintura como en otros órdenes de la vida. He dejado fuera series que en su día tuvieron sentido para mí como La espiral, El tiempo perdido en vano o los de tauromaquia, que me ocuparon más de cuatro años". Precisamente, sobre este tema destacó que "esa intención de expresar el dolor, alejado de la fiesta, ha sido una constante en la estética de mi trabajo".

Cervantes adelantó también que esta muestra, que se podrá visitar hasta el domingo, 10 de junio, "tendrá continuidad con una nueva exposición que más adelante se realizará en el Patio de Luces de la Diputación, pero que no tendrá nada que ver, puesto que serán retratos que he realizado este mismo año", concluyó.

Cervantes está considerado como uno de los mejores pintores con que cuenta la provincia de Almería con una trayectoria artística fascinante.