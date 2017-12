El Museo de Arte reúne en 'Dormido en el recuerdo' unas 68 obras de Rafael Gadea

El 6 de enero de este 2017 fallecía Rafael Gadea. Un artista que, aunque nacido en Barcelona, se sentía tan almeriense como el que más, pues aquí desarrolló su vida desde los 17 años y, no sólo eso, sino que "a él le gustaba decir que si no hubiese vivido en Almería su pintura no sería tan alegre", recuerda el director del Museo de Arte, Juan Manuel Martín Robles.

El jueves, amigos y familiares asistieron a la inauguración en el Espacio 2 de Dormido en el Recuerdo, una exposición de 68 cuadros y una escultura, que representa el inicio de una serie de actividades que se realizarán gracias al trabajo de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, que produce y organiza, del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial y también por la colaboración desinteresada de los hermanos de Rafael Gadea, Cristóbal y Araceli.

Cristóbal Gadea dijo que "mi hermano siempre quería con su obra sorprender a la gente"

En la inauguración el concejal responsable del Área de Cultura, Carlos Sánchez, destacaba que "esta exposición permite poner en valor la figura de un artista que se consideraba un almeriense más y que creo que es necesario que sus conciudadanos conozcan puesto que su obra así lo merece. Esta muestra del Espacio 2 se podrá visitar hasta el 4 de marzo, pero también habrá otra de grabados en enero en Diputación, varias conferencias con amigos y artistas relacionados y además con la edición de un libro que servirá para mantener viva su memoria".

Por su parte, Martín Robles, también comisario de la exposición, apuntaba que "posiblemente sea la exposición más anárquica en la que he trabajado, porque es casi imposible catalogar la obra de Rafael Gadea por etapas. Tan sólo he dejado que los cuadros hablen por sí solos y que ofrezcan al visitante unos diálogos interesantes al estar colocados uno al lado del otro. Es un pintor que fue un adelantado a su época y que por eso no fue entendido por todo el mundo".

Cristóbal Gadea agradeció "el esfuerzo de todos por hacer realidad un sueño de la familia y que a él le hubiese encantado. Mi hermano quería sorprender a la gente con sus obras, que gustaran y que la gente tuviera el deseo de volver querer a verlas, demostrar que pintaba con el corazón. Una obra verdadera, una obra pura. Estar rodeado por los amigos de mi hermano...parece que él está aquí", dijo visiblemente emocionado.

Esta muestra se completará con la de grabados que se realizará en el Patio de Luces de Diputación del 10 al 30 de enero y con cuatro conferencias y mesas redondas en las que participarán poetas, artistas y, ante todo, amigos de Rafael Gadea, como Domingo Nicolás, Juan José Ceba, Ramón Crespo, Martín Pastor, Ginés Cervantes, Andrés García Ibáñez o Javier Huecas. Por último, se cerrará con la presentación del libro que, de alguna manera, permitirá mantener viva la llama del artista, y que cuenta con textos que se han publicado sobre su obra, poesías y una selección de sus mejores cuadros. Curiosamente, Gadea ya formaba parte de la colección permanente del Espacio 2, donde se puede ver el gran formato 'Con el agua al cuello', firmado en 1990.

Felicitar a la Fundación de Arte Ibáñez-Cosentino por esta gran exposición dedicado a un genial artista.