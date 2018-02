La OCAL y sus socios europeos estrenan una obra con éxito en Italia

La Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) ya ha regresado de Italia tras tener en el Teatro Diego Fabri de Forlí, un exitoso estreno internacional de la obra Suite EU.Terpe, composición elaborada por tres compositores emergentes dentro del proyecto EU.Terpe, un programa a nivel europeo con fines solidarios en el que la formación almeriense participa en compañía de sus socios, la Orquesta Filarmónica de Expatriados Sirios (SEPO por sus siglas en inglés) y la Orquesta Bruno Maderna de Italia.

El concierto, que contó con una nutrida asistencia, corrió a cargo de miembros de las tres orquestas participantes: la Bruno Maderna de Forlí, la Orquesta Ciudad de Almería (España) y la Orquesta de Expatriados Sirios en Europa - SEPO.

Esta última orquesta, con sede en Alemania, está integrada por músicos sirios residentes en diversos países de Europa, muchos de los cuales tienen la condición de refugiados.

El primer concierto de este proyecto contó con la presencia de dos de sus tres creadores: Annachiara Gedda, con su pieza In the Likeliness of a Sigh, y Marcos Fernández Barrero, responsable de Diaspora of Symbols.

Vedram Mehinovic, creador de Void Presence que fue víctima directa de la guerra bosnia y que reside en Estados Unidos, no pudo acudir. La Suite Eu.Terpe, con una estética actual y de vanguardia, tiene como elemento central aglutinador la danza folclórica. Por su capacidad de traspasar culturas, este fue el tema central propuesto por Missak Baghboudarian y desarrollado de acuerdo a su estilo propio por estos tres compositores galardonados internacionalmente.

Además de la Suite Eu.Terpe se interpretaron tres piezas de compositores sirios: Raqsa g bay, del reputado intérprete de nai Moslem Rahal, colaborador de Jordi Savall y residente en Barcelona; My Beautiful Homeland de Jehad Jazbeh, un canto a la patria abandonada que se ha convertido en el himno de la Orquesta SEPO, y Sunflower de Maher Mahmoud, compuesta originariamente para Oud y Jazz Band y re-orquestada para el proyecto.

Completaron el concierto dos piezas europeas en profundo diálogo con las sirias: Anttiche arie e danze per Luto de Respingi, recreación de danzas medievales de profunda influencia oriental y La Oración del Torero de Turina, muy influenciada por la música popular andalusí.

Tras el estreno en Forlí, están previstas otras dos ediciones del concierto: en Almería el próximo 1 de marzo y en Sarajevo el 25 de mayo. Todo el proceso creativo e interpretativo está siendo grabado por la Asociación Urban, con el objetivo de elaborar un documental sobre el proyecto.

Urban es junto a las dos orquestas europeas, el tercero de los socios de este proyecto internacional financiado por la Unión Europea en el marco del programa Europa Creativa. La OCAL ha regresado muy satisfecha de su actuación en Italia.