Obras de Jesús de Perceval llegan el Espacio 2 del Museo de Arte

Casi un año después de que se inaugurara la sala expositiva temporal con su nombre, situada en el sótano del Museo de Arte de Almería Espacio 2, Jesús de Perceval vuelve a ser protagonista de la pinacoteca con una cuidada selección de 13 obras pertenecientes a la colección privada de su hija Trina Perceval de la Cámara.

Se trata de una exposición producida por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y que se podrá visitar hasta el próximo 21 de enero.

El concejal responsable del Área, Carlos Sánchez, que anunció una partida en los presupuestos para realizar mejoras en la sala, recordó en la inauguración que "hace justo un año, acondicionamos esta nueva sala de exposiciones, con el objetivo de acoger pequeñas muestras temporales de artistas almerienses y vinculados a Almería que se sumen a la continua oferta expositiva del Museo de Arte de Almería en sus dos sedes, este Espacio 2 y el Museo de Arte Doña Pakyta. Y decidimos llamarla Jesús de Perceval, por lo que no podría haber otro pintor más idóneo para conmemorar ese primer año".

El comisario de la exposición y director del Museo de Arte de Almería, Juan Manuel Martín Robles, destacaba que "ha sido muy fácil realizar la selección de obras porque es muy difícil equivocarse con una obra de Perceval. Cualquiera de las obras que he podido ver de la colección familiar de su hija Trina es digna de ser expuesta".

En este sentido, Martín Robles subrayó la oportunidad única para ver estas trece obras, que van desde sus inicios como pintor con apenas 18 años hasta los últimos años de su vida, "son obras que una vez que dejen de estar expuestas aquí volverán a la colección particular y no sabemos cuándo podrán ver la luz de nuevo. Si no hubiese sido por el profundo amor que tenía Jesús de Perceval a Almería y se hubiera quedado en Madrid, estaríamos hablando de un pintor que habría alcanzado las cotas de popularidad de Dalí o Picasso", aseguró en su intervención.

Por su parte, Jesús Ruz de Perceval, nieto del pintor y como portavoz de la familia, quiso destacar que "esta exposición coincide en el tiempo con el setenta aniversario de aquella primera reunión en la que se dio forma al movimiento indaliano".

También hizo hincapié en que "la muestra, aunque es corta por el espacio disponible, es un ejemplo perfecto de todas las influencias que tuvo Jesús de Perceval en su pintura, incluso en muchas de ellas se puede ver reflejado su estado de ánimo en cada etapa de su vida. Más oscura la primera, más coloristas las últimas. Además, en otras como 'El Ñiño Pez' incluyó en el cuadro a su esposa".