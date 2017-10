"Ojalá pudiera contar historias para mucha gente y gustarles"

Isabel Ampudia es actriz y acaba de estrenar la obra de teatro La Colombine en el Apolo de Almería, bajo la dirección de Juan Francisco Viruega. Su interpretación fue un rotundo éxito.

-¿Qué impresión le ha causado el estreno en Almería?

-Muy gratificante. Por varias razones pero la principal es el conocimiento y divulgación de la figura de Carmen de Burgos. Cuanto más leo de ella y sobre ella más me sorprendo de su ausencia como referente cultural. Y la respuesta del público en el estreno y de los medios de comunicación sobre la propuesta de La Colombine, una Carmen de Burgos con sus contradicciones y en la intimidad, fue maravillosa y abrumadora.

-¿Conocía a Colombine?

-No. Cuando me hablaron del proyecto nunca había oído hablar de ella. Pensé que quizá por ser del norte, pero no. No aparecía en ningún libro de texto; ni siquiera es una figura reivindicada por el pensamiento feminista. Me quedé muy perpleja y leí sobre ella todo cuanto cayó en mis manos. Y ahí sí que quedé impactada. ¿Cómo era posible que hubiera desaparecido como referente cultural y social?

-La obra es un monólogo largo y complejo. ¿Cuánto tiempo le ha llevado prepararlo?

-A mi sola, no. El director, Juan Francisco Viruega y yo hemos ensayado mucho. Es un trabajo complejo de desbrozar el precioso texto de Rosa Jiménez y darle vida. Yo desde dentro y él desde fuera, desde lo que se ve, desde la comprensión para el espectador. Es un director que tiene muy claro que cada detalle cuenta y cuenta mucho. Calculo que un par de meses a tope de ensayos. Y siempre ha buscado que el texto huela a vida, no a tinta. Y eso que es muy poético y muy afilado. Ese era el gran reto. Hacerlo cercano y verosímil.

-¿Se considera una actriz de culto?

-Yo? No, jajaja. En absoluto. Nunca se me hubiera ocurrido.

-Redefino la pregunta, ¿se considera una actriz apreciada por una exquisita y refinada minoría?

-No sé; a cada uno le gusta lo que le gusta. Me asustan un poco los adjetivos como "exquisito o refinado". Ojalá pudiera contar historias para mucha gente y gustarles. Pero estoy contenta con lo que tengo. Me permite trabajar a fondo y desde lo personal. Y tengo la inmensa fortuna de tener directores/as que me atrapan en su sensibilidad y en su manera de ver el mundo. Sin el director y el público somos bien poco. Los actores estamos ahí, en medio. Material sensible.

-Cree que la crisis del mundo de la interpretación es debido a la piratería o la política o se trata de un cambio que llega de las nuevas tecnologías. Parafraseando a Fernando Fernán Gómez, ¿este viaje va a hacia alguna parte?

-Siempre habrá algo nuevo que atraiga la atención del público. Pero creo que el teatro, el cine, las buenas historias perdurarán y tendrán público que las escuche. Quizá no sea muy mayoritario porque sinceramente, creo que hay un problema grande con la educación en España. En general todo vale y se premia el mundo de lo fácil. Y ahí no hacemos cantera. Porque es más fácil activar circuitos cerebrales dándole a youtube y a botoncitos. Es más placentero a corto plazo pero está demostrado que neurológicamente es un desastre de consecuencias incalculables aún. Hay una gran adicción a las nuevas tecnologías y eso impide disfrutar de algo que dure más de diez minutos. Es como si hubieran configurado el cerebro para no sentir, no pensar, no disciplinar. También creo que siempre hay esperanza en crecer como personas disfrutando de historias complejas; textos poéticos, películas incómodas.

-Pongamos que hablo de Madrid. Y desde su ya larga experiencia. ¿Para triunfar hay que ir a Madrid? o a Barcelona, bueno a Barcelona ahora igual no. ¿O sí? Nótese la pregunta subliminal.

-Jajaja...Hay que ir adónde el trabajo te llame. Yo, que soy de León, he encontrado hueco donde me han querido. Y Andalucía se lleva la palma. También otros lugares. Aunque hay ciertas políticas de exclusión/inclusión que valoran más la partida de nacimiento que el posible talento. Viajar cura de muchas tonterías.